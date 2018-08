La finalul acestei săptămâni a fost programat un amical interesant între Șomuz Fălticeni și Bucovina Rădăuți. Cele două formații s-au mai întâlnit în urmă cu mulți ani în Divizia C și acum au făcut-o din ca și componete ale Ligii a III-a de fotbal, gruparea fălticenenană fiind nou-promovată. Inițial jocul era programat la Fălticeni, dar lucrările de întreținere a gazonului de pe Stadionul Tineretului au dus la schimbarea locației.

Cu un nucleu de nouă jucători din ”vechea gardă” și mulți jucători tineri, Șomuz Fălticeni a pierdut cu 1-3 amicalul cu Bucovina Rădăuți. Partida a fost echilibrată, diferența de pe tabela de marcaj fiind făcută de plusul de experiență al jucătorilor rădăuțeni. Gazdele, pregătite de antrenorii Daniel Bălan și Dorin Goian, au deschis scorul destul de repede prin R.Ungurianu în minutul 10. Abia după pauză s-a mai marcat, Bucovina Rădăuți conducând la un moment dat cu 3-0 după reușitele lui Ionesi și Cerlincă în minutele 49 și 55. Golul de onoare al fălticenenilor a fost reușit de Șandru în minutul 63.

A fost prima dată când jucătorii de la Șomuz Fălticeni, cei care au obținut promovarea și cei urmăriți în vederea legitimării, au jucat împreună, dar și primul joc sub comanda antrenorilor Radu Anania și Dan Dăscălescu (noutatea din staful tehnic, deținătorul Licenței A, obligatorie la nivelul Ligii a III-a).

Șomuz Fălticeni are programat un joc amical și cu Foresta Suceava, pe data de 14 august, dar până atunci conducerea echipei va căuta și alți adversari pentru jocuri amicale.

Bucovina Rădăuți – Șomuz Fălticeni 3-1 (1-0)

Au marcat: Ungurianu R. (10), Ionesei I. (49), Cerlincă (55) / Șandru N. (63)

Bucovina: Puianu – Alecsandru, Vișinar, Vitu, Ciobanu, Stănescu, Dănilă, Cerlincă, Ungurianu, Coroamă, Ionesi.

Au mai intrat: Marcu, Duceac, Antonesei, Buziuc, Stoian, Busuioc.

Antrenor: Daniel Bălan.

Șomuz: Pascal – Neagoe, N.Șandru, Kuruc, Simion, Zamă – Podgorodețchi Vadim, Nechitoaia, Julei – Padovei, Voloc Cristi.

Au intrat după pauză: Holban Vasile (Pătrăuți), Pintilei Andrei (Fălticeni), Șandru C. (Gura Humorului), Negură (Gura Humorului), Obreja Cătălin (Gura Humorului), Ailincăi Ionuț (Bunești), Scutaru Șerban (Fălticeni).

Antrenori: Radu Anania și Dan Dăscălescu

sursă foto: Cronica de Fălticeni