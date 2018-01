Bucovina Rădăuţi va efectua cantonamentul de iarnă la Suceviţa, stagiul urmând sa aibă loc în perioada 29 ianuarie – 6 februarie. Anunţul a fost făcut de antrenorul Daniel Bălan, care, alături de Dorin Goian, a sunat luni adunarea pe Stadionul Municipal. La reunirea lotului de jucători este aşteptat şi mijlocaşul Tudor Zaremba, care abandonat fotbalul în vara trecută, după promovarea echipei rădăuţene în Liga a III-a. “Mai suntem în discuţii cu un fundaş central de la CSM Paşcani şi cu un atacant din Liga a II-a. Ne vom axa în continuare pe suceveni”, a precizat antrenorul Daniel Bălan.

La revenirea din cantonament, “alb-albaştrii” intenţionează să dispute cinci-şase meciuri amicale, printre adversarii contactaţi în acest sens fiind CSM Roman, Sănătatea Darabani, CSM Paşcani sau FC Ceahlaul Piatra Neamţ.

Oficialii clubului rădăuţean au avut zilele trecute şi o întâlnire cu primarul Nistor Tătar, “alb-albaştrii” primind asigurări că vor fi susţinuţi în continuare de municipalitate.

“Am primit asigurări că vom avea toate condiţiile să ne îndeplinim obiectivele. Nu sunt probleme cu banii, suntem cu salariile la zi”, au precizat conducătorii Bucovinei după întalnirea cu primarul Nistor Tătar.

CSM Bucovina a încheiat turul de campionat pe locul 7 în clasamentul seriei întâi a Ligii a III-a, la doar trei puncte de podium. Gruparea rădăuţeană va disputa primul meci oficial din acest an abia pe 10 martie, în etapa a doua a returului, când va înfrunta, pe teren propriu, liderul seriei, Aerostar Bacău.