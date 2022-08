Concerte, excursii, tururi ghidate, ateliere și dezbateri, spectacole de teatru, proiecții de filme, expoziții și instalații, competiții sportive de Trail și MTB te așteaptă, în acest weekend, la Zilele Nordului. Aici, Iulius Mall Suceava îți pregătește cornere cozy, unde să te relaxezi, să stai la povești și să te bucuri de trei zile de vacanță în cel mai nordic oraș al României. Dacă nu ai încă bilet, poți să-l achiziționezi din Iulius Mall, pentru că avem un tickets point lângă Centrul Info. Mai multe detalii despre festival găsești pe www.zilelenordului.ro.

Patru elemente fac din Zilele Nordului o experiență de festival unică: oamenii, muzica, activitățile și locul. Ediția a noua începe vineri, 12 august 2022, iar cele peste 40 de evenimente se încheie duminică, 14 august. La Darabani, te poți distra și, mai ales, relaxa împreună cu Iulius Mall Suceava, ce îți pregătește comfy spots în care să-ți tragi sufletul după concerte, tururi ghidate, competiții sportive pentru iubitorii de MTB și alergare, activități pentru copii și familii, conferințe, spectacole de teatru, proiecții de film și, bineînțeles, petreceri. Dar și dacă iei parte la claca pentru reconstrucţia celei mai vechi şcoli săteşti de stat din Moldova. Dacă nu ai bilet, nu-ți face griji, găsești la tickets point-ul de lângă Centrul Info din Iulius Mall, iar ca să-ți pregătești look-ul de festival profită și de reducerile de până la 70%.

Viţa de Vie, ucrainenii de la Haydamaky, Coma şi The Mono Jacks sunt capetele de afiş ale scenei de concerte din Poiana Teioasa, unde vor mai cânta The Kryptonite Sparks, Zimbru, Bucium, Corina Sîrghi & Taraful Jean Americanu şi moldovenii de la Via Dacă. Dubase şi Dan Basu sunt DJ-ii after party-urilor de vineri şi sâmbătă. Programul detaliat și informații complete despre transport și campare găsești pe www.zilelenordului.ro.