Pandemia de coronvirus a afectat tot sportul mondial și în special jocurile de echipă care presupuneau contact fizic. Unul dintre cele mai dure jocuri este rugbiul acolo unde fără ceva ”întâlniri” corp la corp nu se poate. La un moment dat în pandemie niște tipi interesanți au avansat regului incredibile pentru sportul cu balonul oval, cea mai zglobie fiind aceea că rugbiul să excludă faza de grămadă, lucru fără de care acest joc nu are sens.

După o perioadă de pauză incredibil de lungă pentru un sportiv, rugbiștii suceveni și-au reluat pregătirile și așteptau cu nerăbdare începerea competițiilor. Orice om aflat în apropierea sportului realizează faptul că diferența între un joc de antrenament și unul oficial este imensă.

Eșalonul secund al rugbiului românesc a avut șansă și echipele din Divizia A vor juca câteva partide contând pentru sezonul precedent până la finele acestui an. Așadar, sâmbătă de la ora 11.00 stadionul ”Unirea” va găzdui meciul CSM Suceava – CSU AV Arad. Terenul va trepida sub gabaritul jucătorilor, însă, din păcate, tribunele nu vor putea prinde și ele viață pentru că se va juca fără spectatori.

”Este foarte bine că vom putea încheia campionatul pe teren. Avem în general același lot ca anul trecut, ba chiar au mai fost reactivați câțiva din vechii jucători. Ne-am pregătit în condiții de securitate medicală și abia așteptăm să revenim pe teren. Păcat de faptul că nu vom avea spectatori în tribune, aici la noi la Suceava suportul lor fiind enorm” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Marius Colțuneac.