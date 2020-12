Exit-poll-urile realizate la nivel național care au dat PSD câștigător al alegerilor parlamentare de duminică, 6 decembrie, au fost primite cu o bucurie rezervată de social democrații suceveni. Aflați la sediul partidului liderul județean al PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, deputatul Eugen Bejinariu dar și Mirela Elena Adomnicăi și Cristi Șologon au comentat la cald rezultatele expirmându-și speranța că PSD va câștiga și în județul Suceava.

Stan: ”Sperăm să creștem iar conform Constituției domnul Klaus Werner Iohannis este nevoit să accepte nominalizarea noastră de premier”

”Contrar sondajelor de până acum PSD a câștigat aceste alegeri. Urmează o seară mai lungă și sperăm să creștem iar conform Constituției domnul Klaus Werner Iohannis este nevoit să accepte nominalizarea noastră de premier. Vom face o majoritate. În afară de PNL vom discuta cu toate celelalte partide care intră în Parlamentul României. Mulțumim sucevenilor care au ieșit la vot în ciuda vremii potrivnice. Așteptăm și rezultatele din secțiile de votare să vedem la nivelul județului cine este câștigător. Dar și aici eram dați înainte ca sigur perdanți. Am siguranța că vom câștiga și împreună cu colegii mei vom încerca să facem ceea ce am promis sucevenilor în această campanie”.

Bejinariu: ”Ce ne spune această evaluare este faptul că românii au încredere în PSD”

”Este o evaluare la acest moment și nu putem să spunem că sunt rezultate finale. Sigur ce ne spune această evaluare este faptul că românii au încredere în PSD și știu cu toții că suntem singurul partid care știm să guvernăm și știm să facem lucrurile bine și de aceea marea majoritate ne-a votat pe noi. Așteptăm rezultatele finale”.

Adomnicăi: ”Le mulțumesc sucevenilor pentru voturile și încrederea acordată candidaților PSD și promisiunea a fost că nu-i vom dezamăgi”

”Vreau să le mulțumesc sucevenilor pentru că în primul rând au venit la vot chiar dacă într-un număr mai mic decât ne-am așteptat și acesta trebuie să fie un semnal și pentru noi politicienii. Le mulțumesc pentru voturile și încrederea acordată candidaților PSD și promisiunea a fost că nu-i vom dezamăgi. Am făcut promisiuni în campanie, am susținut un program de guvernare care dacă va rezulta o majoritate va fi implementat din prima zi așa cum am promis și de asemenea sper ca această majoritate rezultată în urma votului din 6 decembrie să însemne în primul rând pentru România stabilitate, revenire și preocuparea pentru interesul național. Absenteismul se datorează în primul rând vremii. Într-adevăr a fost o vreme care a descurajat ieșirea din case într-o zi de sărbătoare. Pe de altă parte aceste alegeri au venit imediat după alegerile locale. Nu s-a întâmplat nicodată să fie atât de apropiate două evenimente electorale astfel înct după campania de la alegerile locale, alegerile locale cu dezamăgirea pentru ceea ce s-a întâmplat la sectorul 1 poate a fost și acesta un motiv pentru care oamenii au dobândit oarecum o neîncredere și o descurajare în ceea ce privește votul și importanța lui. Sunt chestiuni care trebuie luate în calcul serios de clasa politică”.

Șologon: ” Mulțumim pentru încrederea acordată și faptul că nesperat pentru unii dar noi am avut aceată speranță suntem din nou pe primul loc”

”Vreau să mulțumesc și eu sucevenilor care în ciuda condițiilor meteo nefavorabile și în ciuda acestei pandemii s-au prezentat la vot. Mulțumim pentru încrederea acordată și faptul că nesperat pentru unii dar noi am avut aceată speranță suntem din nou pe primul loc. Într-adevăr o conjunctură relativ interesantă ca să spun așa în vederea realiziării viitorului guvern. Urmează o noapte lungă suntem pregătiți, avem oamenii noștri în secții cu care vom monitoriza numărătoarea voturilor și sper ca mâine dimineață să confirmăm aceste rezultate de pe exit-poll și să fim câștigători și cei care vor face propunerea de prim minsitru”.