Bugetul Primăriei municipiului Suceava pe 2019 va fi mai mare cu 25,77% față de bugetul anului trecut, a anunțat miercuri primarul Ion Lungu. El a explicat că această creștere se datorează investițiilor care în acest an sunt mai mari cu 79,9% comparativ cu 2018. Investițiile, a spus Lungu, vor consuma în jur de 38,7% din buget. Sunt investiții cu fonduri europene precum dotarea municipalității cu autobuze electrice dar și investiții cu fonduri proprii precum noul pod peste râul Suceava, aducțiunea de gaz metan în Burdujeni sat sau noua seră floricolă.

„Ca pondere în buget este în primul rând transportul public care are 18,47% în ideea că aici sunt prinse proiectul european referitor la aducerea noilor autobuze eletrice și a realizării noii baze de transport public local. Apoi dezvoltarea publică-11,81% cu aducțiunea de gaz emtan și podul peste râul Suceava. Un capitol important îl reprezintă străzile unde sunt prinse 10,98% din buget. Așa cum am spus vom avea 30 de milioane de lei pentru străzi și 4 milioane de lei pentru sistematizare rutieră. Învățământul este pe locul patru cu 9,67% din buget în condițiile în care nu mai finanțăm salariile profesorilor. Conform teroriei financiare un buget care are peste 20% investiții este un buget al dezvoltării. Noi ne apropiem la 40% în acest buget sume destinate dezvoltării deci fără doar și poate este un buget al dezvoltării”, a spus Lungu. Bugetul municipiului Suceava pentru acest an va fi aprobat în Consiliul Local cel mai probabil în prima decadă a lunii martie. Asta dacă președintele Klaus Iohannis va promulga Legea bugetului de stat pe 2019 în această săptămână.