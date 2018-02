Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, a anunțat vineri în cadrul unei conferințe de presă că proiectul bugetului pe 2018 se află în dezbatere publică, iar pe 19 februarie va fi supus aprobării Consiliului Local. El a afirmat că proiectul prevede venituri totale de 40,4 milioane de lei și cheltuieli de 49 de milioane diferența urmănd a fi acoperită din excedentul anului trecut. Primarul a mai spus că 12,6 milioane vor fi pentru dezvoltare adică 25% din buget suma fiind mai mare comparativ cu cea din 2017.

Fondul de salarii în 2018 același ca în 2017

Nistor Tătar a ținut să precizeze din capul locului că fondul de salarii la Primăria Rădăuți în 2018 se va păstra la același nivel cu cel din 2017. ”Nu avem majorări salariale”, a subliniat primarul. El a vorbit de proiectele PNDL care au fost aprobate la finanțare și urmează să fie semnate contractele de proiectare. ”În derulare sunt cinci proiecte PNDL care sunt aprobate iar în câteva zile semnăm contractele pentru proiectare. Vorbim de reabilitare și modernizare grădinița nr. 6, extindere și modernizare grădinița ”Sf Treime”, extindere școala gimnazială ”Mihai Eminescu”, continuare lucrări și dotpri la școala generală cu clasele 1-4 și sală de sport de pe strada Obor, termoizolație fațade la grădinița cu program prelungit ”Prichindelul””, a arătat primarul de Rădăuți.

Proiecte europene: creșă nouă și locuințe sociale

Nistor Tătar a subliniat că în acest an se va pune accent pe proiecte europene pentru care în buget au fost prevăzute cotele de cofinanțare. ”E vorba de construirea și dotarea unei creșe și grădinițe de copii pe axa 10.1. Avem prevăzuți banii pentru studiile topo, geo și pentru consultanță. Apoi avem modernizare și extindere sistem de iluminat public pe POR axa 3.1.c. Avem pe axa 13 POR construire și dotare locuințe sociale, modernizare și reabilitare zona esplanadă centrală. Avem un bloc cu locuințe social pe strada 1 Mai plus esplanada”, a explicat primarul.

Străzile, o prioritate

Nistor Tătar a arătat că modernizarea străzilor reprezintă una dintre prioritățile sale în acest an. ”Din bugetul local avem mai multe investiții la străzi precum strada Frâncei, Abatorului, Mihai Bodnar, Andronic Motrescu. Apoi mai avem strada Valea Seacă până la calea ferată, strada Hipodromului, Mihai Pitei, Cărămidăriei. Aici sunt prinse și străzile adiacente adică strada Șerpuită, Uzinei și Tirului. Am prins o sumă ca cea de anul trecut și pentru reabilitarea trotuarelor. Vom stabili împreună cu consilierii locali care străzi le vom face. În principiu voi acționa unde am acționat anul trecut pe străzile Vasile Alecsandri, Daciei, Sirenei, Gheorghe Lazăr, Dobrogeanu Gherea, o parte din strada 1 Mai. Mai avem două proeicte care vor intra la finanțare pe PNDL pentru modernizarea străzilor Pandurilor, Odobescu. Mai sunt străzi care vor fi modernizate precum Ioan Nistor, Dumitrie Dan, Școlii Noi, Volovățului și Spitalului”, a spus Tătar. Primarul a adăugat că nu vor fi uitate nici locurile de joacă pentru copii. În acest an vor fi amenajate locuri de joacă noi în zona Hipodromului, în zona străzii Obor, la școala generală nr.4 iar altele vor fi modernizate.