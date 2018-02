Primăria comunei Adâncata va beneficia în acest an de un buget de 3 milioane de lei aproape la fel ca anul trecut, a anunţat primarul Viorel Cucu. El a fost aprobat deja de către Consiliul Local. Viorel Cucu a precizat că bugetul nu este unul mulţumitor arătând că primăria are de recuperat de la bugetul de stat 800.000 de lei ca urmare a unei greşeli de calcul la formula de repartizare a sumelor. Primarul a subliniat că deşi condiţiile financiare sunt vitrege nu vor fi neglijate investiţiile. El a arătat că în acest an vor fi demarate cele patru lucrări finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) şi anume modernizarea şcolii cu clasele 1-4 Adâncata, dipensarul uman, grădiniţă în Adâncata şi un pod în satul Feteşti peste pârâul Grigoreşti. De asemenea, vor începe investiţiile pe fonduri europene care vizează construirea unui cămin cultural şi modernizarea a cinci kilometri de drum la Adâncata. «Proiectul tehnic al căminului cultural l-am trimis la Iaşi şi sperăm ca în 15 zile să-l avizeze astfel încât să putem scoate la licitaţie execuţia lucrărilor. Investiţia este de 2 milioane de lei iar avansul de 600.000 de lei îl avem deja în cont », a spus Viorel Cucu. El a menţionat că proiectul privind modernizarea a 5 kilometri de drum care se face prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Adâncata-Hânţăşti a demarat anul trecut însă s-a împotmolit la licitaţia pentru desemnarea constructorului. « Suntem la al treilea rând de contestații. Am trimis toată documentaţia la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi acum aşteptăm verdictul să vedem dacă se adjudecă licitaţia sau o reluăm. A fost contestată oferta tehnică nu cea financiară », a spus primarul. Viorel Cucu a mai adăugat că în comuna Adâncata vor mai sosi 800.000 de euro bani europeni obţinuţi pentru restaurarea şi împrejmuirea bisericii de lemn meritul fiind al preotului paroh Mitu Pascal.