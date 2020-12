Bugetul municipiului Suceava pentru 2021 va fi unul mai mic decât cel din acest an, a anunțat primarul Ion Lungu. El a precizat că la cheltuielile de funcționare a Primăriei bugetul pe 2021 va fi unul ”de austeritate totală” subliniind că nu vor exista creșteri de salarii. ”În ceea ce privește fondul de salarii nu va cunoaște nici un fel de creștere. Va fi identic ca în 2020. La fel și celelalte cheltuieli de funcționare”, a spus Lungu. Cu toate acestea, a adăugat primarul, bugetul pe 2021 va fi unul al dezvoltării ”având în vedere faptul că avem foarte multe investiții care sunt în curs de derulare fie că vorbim de cele pe fonduri europene care urmează să fie finalizate fie că vorbim de investiții din fonduri proprii ale Primăriei și aici discutăm de ruta alternativă Suceava-Botoșani, de Piața George Enescu sau de extinderea rețelei de gaz metan în Burdujeni sat care vor fi terminate anul viitor”.

Ion Lungu a anunțat că din păcate în 2021 nu vor mai fi alocați bani pentru bugetare participativă adică pentru proiecte propuse de cetățeni. ”Din păcate anul viitor nu va avea loc acea bugetare participativă având în vedere în primul rând faptul ne obligă legea să ducem la îndeplinire investițiile care sunt începute. La bugetare participativă au rămas proiecte restante încă din acest an pe care le vom finaliza anul viitor. Tocmai de aceea nu văd sensul să facem altă bugetare participativă atâta timp cât suntem obligați de lege să finalizăm lucrările începute”, a explicat Lungu.

El a precizat că inclusiv la școli bugetul pentru 2021 va fi mai mic. ”An de an la școli au fost bugete consistente. Acum ne vom îndrepta mai mult spre partea de digitalizare pentru învățământul online. Școlile au venit an de an cu fel de fel de lucrări de reabilitare a clădirilor a sistemului de încălzire, a grupurilor sanitare. Am dat bani an de an vom dar acum vom finaliza lucrările începute iar recomandarea mea e să ne ocupăm de partea de digitalizare. Vor mai fi proiecte pentru reabilitarea termică a școlilor dar cu fonduri europene”, a mai spus Lungu.