Școlile din municipiul Suceava vor beneficia în acest an de un buget de 54,92 de milioane de lei mai mare cu 26,42% față de cel de anul trecut. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a țintut să precizeze că solicitările unităților de învățământ au fost aproape duble comparativ cu 2019. Lungu a arătat că bugetul alocat școlilor este unul al dezvoltării și a enumerat câteva dintre investițiile care se vor face în acest an. ”Vom avea bani mai mulți datorită fondurilor europene pentru că avem multe proiecte în domeniul învățământului. Discutăm aici de grădinița d Burdujeni sat care este în curs de realizare, de grădinița de pe strada Dobrogeanu Gherea din centru. La fel de important vorbim de investițiile de la Colegiul ”Petru Mușat”, de la ”Petru Rareș” și de la Colegul de Industrie Alimentară. Pe fonduri proprii vom finaliza grădinița del a Colegiul ”Mihai Eminescu”, vom mansarda școala 8, vom termina investiția de la ”Spiru Haret”, vom face teren de sport la ”Samoil Isopescu”, sală de sport la școala 10 și la școala 4”, a explicat Lungu. Ion Lungu a menționat că în acest an mai toate școlile vor beneficia de reparații curente. El a mai spus că va solicita directorilor unităților de învățământ cu care se va întâlni vineri, 17 ianuarie, să facă economii în primul rând la utilități. Bugetul municipiului Suceava pe anul 2020 va fi aprobat în ședința Consiliului Local din 30 ianuarie.