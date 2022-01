Bugetul Consiliului Județean Suceava pentru acest an va fi de 766 milioane lei, adică în jur de 153 de milioane de euro în creștere față de anul trecut cu peste 20%. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a precizat că 55% din sume vor merge spre investiții. ”Este o creștere extrem de importantă și aș spune cu mult curaj că anul 2022 va fi anul dezvoltării, al investițiilor. Ponderea de 55% din buget sunt cheltuieli pentru investiții și dezvoltare. Mai exact 413 milioane de lei vor merge pentru dezvoltare și 338 de milioane de lei vor merge pentru funcționare”, a subliniat Flutur. El a adăugat că ponderea fondurilor europene în total buget este de 35%.

”35% sunt bani care vin din fondurile europene. Sunt investiții curajoase, avem foarte, foarte multă treabă și ne pregătim să deschidem noi proiecte și oportunități inclusiv prin Planul Național de Reziliență și Redresare pentru că noi sperăm, Consiliile Județene să fim eligibile atât în domeniul sănătății, asistenței sociale, turismului, infrastructurii. Pregătim și centura Gura Humorului unde avem termen pe 17 ianuarie de depunere a documentației”, a spus Flutur.

El a adăugat că s-a luat în calcul alocarea de resurse necesare atât pentru toate unitățile din subordine, pentru salariați, asigurarea salariilor, dar și pentru investiții. ”Mă refer aici la investiții la Direcția de Protecția Copilului, dar și la școlile speciale. Toate au lucrări de investiții și le-am asigurat finanțarea. Am cerut să își acopere toate cheltuielile de funcționare, inclusiv cu norma de hrană și cheltuielile legate de utilități și energie. Salvamontul care va fi dotat în continuare cu echipamente pentru a răspunde așteptărilor populației. Și celelalte entități din subordine, Muzeul, Centrul Cultural Bucovina, Biblioteca, ISU și așa mai departe”, a spus șeful administrației județene. El a menționat că zilele viitoare proiectul de buget va fi pus pe site-ul Consiliului Județean în consultare publică. ”La finalul lunii ianuarie, sau cel târziu la începutul lunii februarie vom supune spre aprobare bugetul Consiliului Județean Suceava. Repet, un buget foarte curajos de dezvoltare a județului Suceava”, a conchis Flutur.