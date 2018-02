Deliberativul judeţean întrunit miercuri în şedinţă extraordinară a aprobat cu uanimitate de voturi bugetul propriu al Consiliului Judeţean şi al unităţilor subordonate pentru anul 2018. Bugetul prevede la partea de venituri suma de 506,3 milioane de lei iar partea de cheltuieli suma de 536,142 milioane deficitul urmând a fi acoperit din excedentul anilor precedenţi. Cheltuielile au fost direcţionate în felul următor: 397,8 milioane de lei reprezentând 65% către funcţionare şi 138,3 milioane adică 35% către dezvoltare. Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a ţinut să precizeze că bugetul din acest an poate fi considerat un buget al dezvoltării comparativ cu cel de anul trecut. „Faţă de anul trecut bugetul din acest an este unul al dezvoltării. Aici intră proiectele noi, proiectele pe POR precum drumul axial Suceava-Iaşi cu drumurile spre Liteni, Zahareşti, Stroieşti, Drămăneşti. Apoi intră cele opt drumuri judeţene care vor fi modernizate prin PNDL ce însumează 70 de milioane de lei. Fondurile pentru SMID ajung şi ele la 17 milioane de lei iar celelalte programe europene au şi ele circa 30 de milioane de lei. De aici ponderea mai mare în acest an la cheltuieli de dezvoltare”, a explicat Flutur.

Sume de 2,6 ori mai mari comparativ cu anul trecut la drumurile judeţene

Pentru drumurile judeţene au fost alocate în acest an 112,5 milioane de lei de 2,6 ori mai mult faţă de anul trecut. Sunt prinse la modernizare 16 drumuri judeţene însumând 230-250 de kilometri. „Nu cred că se vor finaliza toate tronsoanele anul acesta dar este un program foarte curajos de modernizare a infrastructurii de drumuri judeţene”, a spus Flutur.

Spitalul Judeţean primeşte dublu în 2018 faţă de 2017. El va fi dotat cu un scintigraf nou

Bani mai mulţi ca anul trecut va primi şi Spitalul Judeţean mai exact 20 de milioane de lei dublu faţă de 2017. „La Spitalul Judeţean pregătim un program transfrontalier şi din nou un POR pentru amenajarea unui heliport şi pentru liftul exterior. Mai pregătim pe POC- Programul Operaţional Comuna cu Ucraina un proiect pentru a dota spitalul cu un scintigraf nou. Spitalul Judeţean are nevoie de aşa ceva. Oamenii merg acum la Târgu Mureş sau Bucureşti”, a spus şeful administraţiei judeţene. Flutur a adăugat că în acest an va promova prin Programul Operaţional Regional proiecte pentru şcoala specială din Rădăuţi şi grădiniţa specială din Fălticeni iar prin PNDL pentru şcoala specială de la Gura Humorului.

Flutur: „În concluzie pot spune că primul an de mandat a fost anul pregătirii de proiecte iar 2018 şi 2019 vor fi ani de dezvoltare a judeţului Suceava”

Potrivit bugetului aprobat miercuri, Direcţia pentru Protecţia Copilului va primi în acest an 102,7 milioane de lei, Muzeul Bucovinei 10,1 milioane de lei, Biblioteca Judeţeană 2,9 milioane de lei, Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” 9 milioane de lei, Centrul Cultural Bucovina 11,5 milioane de lei, şcolile speciale 11,4 milioane de lei, evidenţa persoanei 2,6 milioane de lei, Centrul Militar Judeţean şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă câte 300.000 de lei fiecare. Pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean au fost alocaţi 75,2 milioane de lei iar pentru programul „lapte şi corn” 11,9 milioane de lei până în luna iunie. „În concluzie pot spune că primul an de mandat a fost anul pregătirii de proiecte iar 2018 şi 2019 vor fi ani de dezvoltare a judeţului Suceava”, a conchis Gheorghe Flutur.