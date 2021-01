Mai mult de jumătate din bugetul Primăriei municipiului Suceava pentru anul 2021 va fi destinat investițiilor, a anunțat astăzi primarul Ion Lungu. ”Bugetul pe 2021 va fi un buget al austerității la cheltuieli de personal însă la investiții va fi un buget al dezvoltării având în vedere faptul că avem foarte multe proiecte europene. Dacă adăugăm celelalte proiecte pe care le avem din fonduri proprii vom ajunge undeva la 50% din buget pentru dezvoltare”, a spus Lungu. El a trecut în revistă proiectele cu fonduri europene care însumează 201,107 milioane de lei. ”Finalizăm proiectul sistem integrat de transport ecologic. Vor mai veni 7 autobuze electrice de dimensiuni mici, 15 de dimensiuni mari și vom face autobaza. Avem proiectul de reabilitarea a Curții Domnești, cel de dotare a școlilor cu echipamente electronice, proiectul de amanajare a zonei de agrement Parc Șipote, finalizarea zonei de agrement pe malul râului Suceava, modernizarea stadionului Ițcani, reabilitarea Colegiului Tehnic Alimentar, reabilitarea Colegiului Tehnic ”Petru Rareș”, finalizarea Centrului multifunctional Ițcani, reabilitarea Colegiului Tehnic ”Petru Mușat”, reabilitarea grădiniței din Centru, digitalizarea Primăriei”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating