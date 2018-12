Bugetul județului Suceava a fost rectificat cu aproape 7 milioane de lei. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi în ședința extraordinară a deliberativului județean de luni, 10 decembrie. Bugetul propriu al județului Suceava a fost rectificat cu suma de 6,771 de milioane de lei ca urmare a suplimentării subvenției de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, drepturi care urmează a fi plătite în data de 12 decembrie.

Tot în ședința de luni deliberativul județean a alocat cu titlu de ajutor suma de 50.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară orașului Solca aflat in situatie de extrema dificultate. Banii sunt necesari pentru funcționarea Căminului de bătrâni din localitate. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a subliniat că instituția pe care o conduce a mai sprijinit financiar Căminul de bătrâni din Solca arătând că cei 50.000 de lei alocați acum acoperă cheltuielile căminului până la finele anului. Ajutoare financiare au mai fost acordate și unor suceveni cu probleme grave de sănătate. Este vorba de două persoane din Pătrăuți și una din Suceava care vor primi în total 8.000 de lei de la Fondul de rezervă bugetară.