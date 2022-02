Bugetul municipiului Fălticeni a fost aprobat de Consiliul Local în ultima ședință cu unanimitate de voturi. Primarul Gheorghe Cătălin Coman a declarat că este pentru al doilea an consecutiv când bugetul întrunește unanimitatea la vot și a ținut să mulțumescă tuturor consilierilor locali pentru acest lucru. ”Demn de menționat este faptul că pentru al doilea an consecutiv bugetul municipiului Fălticeni este votat cu unanimitate de voturi, de către toți consilierii locali, indiferent de partidul din care fac parte și le mulțumesc pe această cale. În Consiliul Local Fălticeni chiar dacă majoritari sunt reprezentanții PSD, avem o reprezentare consistentă și din partea PNL și USR. Am avut discuții cu liderii celor două partide din Consiliul Local înaintea bugetului, ne-au transmis care sunt prioritățile și le-am ascultat cu foarte multă atenție. Pentru că la fel cum și eu și colegii din PSD suntem reprezentanții oamenilor din cartiere și ei sunt în aceeași situație, chiar dacă sunt în opoziție. Au foarte multe lucruri de transmis de la cetățeni, le-am ascultat le-am transpus în practică și astfel am ajuns la un consens în beneficiul în primul rând al locuitorilor din Fălticeni”, a explicat Coman.

Proiecte cu fonduri europene în implementare de aproximativ 9,3 milioane de euro

Primarul a menționat că bugetul pe anul 2022 este un buget destinat în primul rând dezvoltării municipiului Fălticeni arătînd că aproximativ 37% din fonduri vor merge pe investiții. Cea mai mare parte, a spus Coman, este alocată proiectelor cu finanțare europeană, fonduri europene nerambursabile. ”Avem la momentul acesta proiecte în implementare de aproximativ 9,3 milioane de euro. O sumă consistentă pentru un municipiu relativ mic cum este Fălticeniul. Sunt bani care se vor regăsi în investiții utile pentru Fălticeni. 9,3 milioane de euro fonduri nerambursabile primite de la Uniunea Europeană în baza proiectelor depuse de Primăria Fălticeni. La asta se adaugă și proiectele la care suntem parteneri. Vorbim de POIM proiectul mare al Consiliului Județean și ACET Suceava, la care și acolo avem o alocare financiară consistentă de aproximativ 15 milioane de euro. Dar nu este un proiect doar al nostru, este un proiect în parteneriat, la care primăria vine cu o cotă de cofinanțare de 2%. Proiect cu fonduri europene este și cel care vizează modernizarea parcului Prefecturii, al corpul B al Muzeului de Artă Ion Irimescu și al Casei Memoriale Sadoveanu. Totodată, finalizăm achiziția de tablete școlare și laptopuri, un proiect de 9,2 milioane de lei, proiectul de iluminat public care se află în faza de licitație de 15,2 milioane de lei și construirea unei grădinițe cu program normal de 6 milioane de lei, care e la licitație”, a explicat Cătălin Coman.

Proiecte de 54 de milioane de lei pe ”Anghel Saligny”

El a amintit și de proiectele cu fonduri guvernamentale. ”Avem proiecte cu fonduri guvernamentale, continuăm cu proiectele pe PNDL și le închidem în acest an și am depus pe acest program guvernamental nou, Anghel Saligny, proiecte de încă 54 de milioane de lei. Șapte proiecte, două dintre ele pe modernizarea infrastructurii rutiere și cinci pe reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare. Sunt alte proiecte cu finanțare locală, proiecte mai mici pe care le finanțăm de la bugetul local, astfel încât să reușim să îndeplinim toate condițiile de trai cât mai bune pentru cetățenii noștri”, a spus edilul șef.

Investiții în educație și sănătate

Educația și Sănătatea vor beneficia de sume consistente în acest an. ”Sunt proiecte mari și necesare și din bugetul local, vorbim de investiții în primul rând în domeniul educațional. Chiar cu riscul pe care mi l-am asumat încă din 2012 să alocăm mulți bani pentru educație, continuăm acest lucru și în acest an pentru că din punctul meu de vedere educația trebuie să fie prioritară la fel cum este și sănătatea. În sănătate avem proiecte mari în implementare, cum este extinderea secției de pneumologie TBC, vrem să construim și o unitate lângă spitalul municipal pentru rezonanță magnetică și nucleară, vrem să finalizăm sistematizarea verticală a spitalului. Și toate celelalte lucruri care necesită o implicare deosebită din partea primăriei și a aparatului de specialitate”,a spus primarul de Fălticeni. El a adăugat că și bugetul de funcționare este îndestulător. ”Mă declar mulțumit de acest buget inițial. Sunt convins că pe parcursul anului vom putea adăuga și alte finanțări europene pentru că mai sunt în perioada de verificare și de analiză și alte proiecte depuse, care deocamdată nu sunt bugetate. Le vom bugeta imediat ce vom semna contractele de finanțare. Astfel că acest buget inițial pe investiții să fie rectificat pozitiv și să adăugăm noi și noi investiții, în primul rând referindu-ne la acele cu finanțare europeană”, a menționat primarul Coman.

Mulțumiri pentru consilierii locali și pentru aparatul propriu al Primăriei

El a ținut să precizeze că nu este omis nici un cartier al municipiul Fălticeni de la investiții. ”Nu este omis nici un segment atât în ceea ce privește partea educațională, sistemul sanitar, infrastructura rutieră, trotuare, protecția mediului, asistență socială, apă canal. Sunt proiecte pe care le finanțăm și am încercat și zic eu că am și reușit să nu avem nici un cartier, nici o zonă a Fălticeniului care să nu beneficieze de măcar două proiecte de investiții și toate sectoarele de activitate să aibă proiecte extrem de consistente din toate cele trei surse, fonduri europene, guvernamentale și buget local”,a explicat primarul. El a mulțumit și aparatului propriu al Primăriei pentru efortul depus în elaborarea proiectului de buget pe 2022. ”Vreau să mulțumesc pe lângă consilierilor locali și aparatului de specialitate al Primăriei care într-un timp relativ scurt a reușit să creioneze acest buget încercând să prioritizeze necesitățile și investițiile. Volumul de muncă a fost extrem de mare, dificil, pentru că permanent aveam de adăugat noi informații. Au făcut sute de devize, indicatori tehnico economici a investițiilor principale și un calcul extrem de realist și exact asupra modului în care putem gestiona bugetul de funcționare și de dezvoltare”, a conchis Cătălin Coman.