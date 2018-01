Bugetul Sucevei pe 2018 a fost aprobat joi de consilierii locali cu 15 voturi pentru și opt voturi împotrivă. Cel mai probabil, voturile contra au aparținut consilierilor PSD.

Bugetul este estimat la 303,4 milioane de lei și reprezintă aproximativ 72% din cel de anul trecut. 221,1 milioane de lei vor fi pentru funcționare, iar 82,3 milioane pentru dezvoltare.

În premieră, fiecare cartier va primi cîte 500.000 de lei pentru cîte un proiect de investiții. Ca urmare a finalizării consultărilor publice inițiate de municipalitate, în cartierul Obcini banii vor fi folosiţi pentru modernizarea străzii Viitorului, în Zamca pentru amenajarea de locuri de parcare, în George Enescu pentru mansardarea Şcolii numărul 8, iar în Burdujeni pentru reabilitarea locului de joacă de pe strada Amurgului.

În Burdujeni Sat, fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea străzilor Crîngului şi Ştefan Luchian, în Iţcani pentru asfaltarea străzilor de pămînt Barbu Delavrancea şi Micşunelelor, iar în Centru pentru reabilitarea parcării şi a parcului MPO. În Consiliul Local Suceava majoritatea voturilor aparţine PNL şi PMP.