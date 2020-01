Bugetul Sucevei pe 2020 a fost aprobat astăzi, de Consiliul Local, cu 14 voturi pentru și 7 abțineri. Doi consilieri au absentat. Bugetul este estimat la aproximativ 545,5 milioane de lei, cu aproape 50% mai mult decît cel din 2019. Conform primarului Ion Lungu, valoarea este atît de mare întrucît au fost introduse și proiecte europene de investiții cu fonduri europene în valoare de peste 60 de milioane de euro, care se află în diferite stadii. Din bugetul total, 54,3% va fi destinat dezvoltării, iar restul cheltuielilor de funcționare. Primarul Sucevei a apreciat că bugetul este unul optimist și a arătat că este pentru prima dată după Revoluție cînd dezvoltarea primează.

Lungu a prezentat o listă cu cele mai importante 27 de obiective de investiții care sunt finanțate prin bugetul pe 2020. ”Autobuze electrice, autobază electrică plus stație de încărcare, Centrul multifuncțional din Ițcani care va găzdui sediul Primărei, grădinița din Burdujeni pe fonduri europene, grădinița din Centru, zona de agrement depe malul râului Suceava, zona de agrement Șipote, reabilitarea sediului Primăriei, reabilitarea Curții Domnești, digitalizarea Primăriei, grădinița din Ițcani, ruta alternativă Suceava -Botoșani, gaz metan în Burdujeni sat, modernizare ștrand Ițcani, modernizare Piața George Enescu, parcare supraterană, moderniozare stadion Areni- nocturnă, seră floricolă, asfaltare străzi de pămănt precum Lev Tolstoi, Micșunenelor, Crângului, Traian Țăranu, Barbu Ștefănescu Delavreancea, Ștefan Luchian, Ștefan Octavian Iosif, Emil Cioran, Vasile Pârvan, încălzire Bazar, reabilitarea termică a blocurilor, finalizare cartier Europa, finalizare montare platfome de deșeuri îngropate și semiîngropate, reabilitare rețele termice prin POIM, canalizație cabluri, implementare studii de circulație cu banda specială pentru transportul în comun, sala polivalentă”, a enumerat Lungu.

De menționat că școlile din municipiul Suceava vor beneficia în acest an de un buget de 54,92 de milioane de lei mai mare cu 26,42% față de cel de anul trecut. Lungu a arătat că bugetul alocat școlilor este unul al dezvoltării și a enumerat câteva dintre investițiile care se vor face în acest an. ”Vom avea bani mai mulți datorită fondurilor europene pentru că avem multe proiecte în domeniul învățământului. Discutăm aici de grădinița din Burdujeni sat care este în curs de realizare, de grădinița de pe strada Dobrogeanu Gherea din centru. La fel de important vorbim de investițiile de la Colegiul ”Petru Mușat”, de la ”Petru Rareș” și de la Colegul de Industrie Alimentară. Pe fonduri proprii vom finaliza grădinița de la Colegiul ”Mihai Eminescu”, vom mansarda școala 8, vom termina investiția de la ”Spiru Haret”, vom face teren de sport la ”Samoil Isopescu”, sală de sport la școala 10 și la școala 4”, a explicat Lungu. Ion Lungu a menționat că în acest an mai toate școlile vor beneficia de reparații curente. Aproximativ 5,3 milioane de lei au fost alocate pentru sport. Cele mai consistente finanțări sînt prevăzute pentru echipa de fotbal de Liga a III-a Foresta-2,5 milioane de lei și pentru formația de handbal CSU din Divizia A-2 milioane.