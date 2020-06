Polițiștii din Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Suceava au organizat o acţiune pe raza municipiului Rădăuți, pe linia prevenirii şi combaterii faptelor ilegale privind drepturile de proprietate intelectuală.

Au fost verificate 5 societăți comerciale și au fost constatate 3 infracțiuni, toate la art. 90 alin.1, lit.b, din Lg.84/1998 rep, privind mărcile si indicațiile geografice.

Au fost ridicate în vederea expertizării 197 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, în valoare de 32.900 lei.

