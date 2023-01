Inspectorii vamali din cadrul Biroului Echipe Mobile – Direcția Regională Vamală București, ca urmare a unei acțiuni de control în trafic, au verificat un autocar care circula pe ruta Turcia – România.

La controlul vamal asupra bunurilor aflate în autocar au fost descoperite și reținute 1.317 articole de îmbrăcăminte, 156 perechi de încălțăminte, 44 role țesătură și 23.849 bucăți diverse accesorii decorative, în valoare totală estimată de aproximativ 290.000 lei.

Bunurile în cauză au fost nedeclarate controlului vamal la intrarea în comunitate, fără documente de proveniență și au fost reținute de inspectorii vamali.

