Bursa Binelui organizează în perioada aprilie – iunie 2019, sub umbrela „HOW TO”, o serie de trei workshop-uri dedicate reprezentanților organizaţiilor non-guvernamentale înregistrate pe platforma de donații fără comision www.bursabinelui.ro. Seminariile vor fi susținute de specialiști din echipa Băncii Comerciale Române (BCR) și vor aborda subiecte care îi ajută pe reprezentanții ONG-urilor să obțină rezultatele dorite în activitățile specifice sectorului asociativ.

Workshop-urile se vor desfășura pe 9 aprilie, 14 mai și 14 iunie 2019 în București și sunt calibrate pentru un număr de 30 de participanți, fiecare. Accesul este gratuit și se realizează în ordinea înscrierii, printr-un e-mail la adresa bursabinelui@bcr.ro. Participarea va fi confirmată de organizatori.

Sub titlul „How to pitch: cum să convingi companiile să-ți susțină cauza? ”, primul curs din serie, organizat pe 9 aprilie, se va axa pe explicarea modului în care ONG-urile pot convinge companiile să le susțină cauzele. Workshop-ul va fi susținut de Nicoleta Deliu, Şef departament Comunicare – BCR.

Al doilea workshop îşi propune să traseze bazele promovării în mediul online pe canalele social media utilizate de ONG-uri. Participanţii vor învăţa cum să identifice reţelele de socializare principale şi secundare pentru dezvoltarea ONG-urilor pe care le reprezintă, modul în care se stabilesc diversele obiective în social media, precum şi ce înseamnă strategia editorială şi gestionarea comunităţilor. Workshop-ul va avea loc pe 14 mai și va fi susţinut de Laura Plugaru, Online Communications Expert la BCR.

Cel de-al treilea curs se va concentra în jurul scrierii de proiecte care să atragă atenţia finanţatorilor. Îi va ghida pe cei înscrişi să înţeleagă în mod detaliat care este planul de scriere şi elementele componente ale unui proiect, să citească ghidul solicitantului, dar şi să afle care sunt sursele de finanţare şi call-urile de finanțare la care pot aplica. Workshop-ul va fi susţinut de Claudia Oprescu, Expert CSR la BCR.

Detalii complete despre organizarea workshop-urilor vor fi publicate pe bursabinelui.ro, pe măsură ce sunt definitivate.

Totodată, Bursa Binelui va premia lunar, în intervalul aprilie – iunie 2019, proiectele care vor atrage cea mai mare sumă din donații pe platformă pentru campaniile lor, încurajând, astfel, un proces de comunicare eficientă.

În fiecare lună va fi premiat câte un proiect cu suma de 500 de euro, astfel:

# Aprilie 2019: proiectul care va atrage cea mai mare sumă din donații pe platformă în luna aprilie, în perioada 1 – 30 aprilie 2019.

# Mai 2019: proiectul care va atrage cea mai mare sumă din donații pe platformă în luna mai, în perioada 1 – 31 mai 2019.

# Iunie 2019: proiectul care va atrage cea mai mare sumă din donații pe platformă în luna iunie, în perioada 1 – 30 iunie 2019.

Un proiect poate fi premiat o singură dată pe perioada celor trei luni, chiar dacă el atrage cea mai mare sumă din donații două sau trei luni consecutiv. În această situație va fi premiat următorul proiect în ordine descrescătoare, care a atras cea mai mare sumă din donații în luna respectivă.

***

Bursa Binelui aduce împreună organizațiile care au nevoie de sprijin pentru a-și desfășura activitatea și oamenii care vor să investească în faptele bune din comunitatea lor.

Este singura platformă online de acest tip care permite donațiile fără comisoane, atât pentru donator, cât și pentru organizație, încurajând astfel donatorii care vor să susțină cu sume mici o cauză (de la minimum 5 lei până la maximum 1000 de lei). Toate plățile sunt securizate și intră sub incidența legilor transferurilor bancare.

Bursa Binelui este un proiect creat și susținut de Banca Comercială Română (BCR) în parteneriat cu EuPlătesc.ro.