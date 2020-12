Fundația ARD (Alianța România Dezvoltată) anunță ediția a doua a programului „Bursa elevului online” în care 25.000 de elevi vor putea primi un supliment financiar în valoare de 300 RON pe o perioada de 12 luni.

Programul „Bursa elevului online” are o valoare de 3600 RON per elev și se acordă în 12 tranșe pe o perioadă de 12 luni, adică 300 RON pe luna. Se încadrează în acest program toți elevii care participa sau au participat la orele de curs desfășurate în mediul online pe toată perioada anului școlar 2020 – 2021

Criterii de eligibilitate

Elevul trebuie să aibă cetățenie română și să fie înscris la o instituție de învățământ de pe teritoriul României

Documentele trimise trebuie să corespundă cu informațiile completate în formularul de înscriere

Elevul nu trebuie sa fi fost corigent sau exmatriculat sau să nu se fi aflat în altă situație incompatibilă cu condiția de elev

Elevul trebuie să aibă vârstă minima împlinită de 8 ani iar vârstă maxima de 18 ani inclusiv

Elevul trebuie să aibă cel puțin media 9 la purtare în anul scolar 2020 – 2021

Etapele și calendarul procesului de selecție

– Perioada de înscriere: 20 noiembrie 2020 – 20 ianuarie 2021

– Analiza aplicațiilor și selecția beneficiarilor: 20 ianuarie – 25 ianuarie 2021

– Acordarea burselor: 1 februarie 2021 – 1 februarie 2022

Înscrierile în acest program se fac online pe website-ul fundației ARD (Alianța România Dezvoltată): www.fundatiaromaniadezvoltata.ro sau www.romaniadezvoltata.ro

Platforma site-ului a fost construită de Autoritatea pentru Digitalizarea României