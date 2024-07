Cele 50 de companii semifinaliste ale programului au fost selectate de membrii Comitetului de Nominalizare BVB Arena.

In perioada 8 – 31 iulie, publicul va putea alege trei dintre cele 15 finaliste ale editiei BVB Arena 2024, prin vot exprimat pe platforma www.bvbarena.ro.

Companiile semifinaliste au fost selectate dintre companiile nominalizate in prima etapa a programului. Anul acesta au fost 440 de nominalizari, dintre care 409 valide.

Cele mai multe companii nominalizate activeaza in comert, urmate de cele din sectorul IT&C, industrie alimentara si industrie prelucratoare.

Comitetul de Nominalizare BVB Arena a selectat cele 50 de companii semifinaliste ale programului, dintr-un total de 409 de nominalizari valide pe platforma www.bvbarena.ro. Din 8 iulie pana pe 31 iulie, publicul va putea alege, prin vot pe www.bvbarena.ro, 3 dintre cele 15 companii romanesti finaliste ale editiei BVB Arena 2024. Programul BVB Arena, derulat din 2017 de catre Bursa de Valori Bucuresti, a depasit 1.500 de companii inscrise in program. Fiecare editie a atins noi recorduri in ceea ce priveste interesul fata de program, materializat in numarul tot mai mare al companiilor nominalizate.

„Ca in fiecare an, am asteptat cu nerabdare selectia companiilor semifinaliste pentru a ne confirma, inca o data, valoarea pe care antreprenorii romani o aduc pentru economia romaneasca. In mod direct, prin produsele si serviciile pe care le produc, prin ingeniozitatea afacerilor pe care le conduc, si indirect prin bunastarea pe care o genereaza propriilor angajati si familiilor acestora. Editia din acest an nu face exceptie, avem companii nominalizate care sunt mai mult sau mai putin cunoscute publicului larg, si ma bucur ca au acceptat sa faca parte din comunitatea BVB Arena. Fiecare companie parte a programului, inca din etapa de nominalizare, este de fapt castigatoare, intrucat programul de mentorat BVB Arena le este destinat tuturor celor nominalizati”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

Cele 50 de companii semifinaliste BVB Arena 2024 sunt:

„Numarul companiilor nominalizate in cadrul programului BVB Arena din acest an, precum si tipologia celor 50 de semifinaliste, sunt semne ale interesului tot mai mare al antreprenorilor fata de piata de capital si implicit a succesului acestui program. Stim ca perioada de la intentie pana la listarea efectiva a unei companii nu este una scurta, suntem insa increzatori ca antreprenorii romani inteleg tot mai bine, datorita BVB Arena, care sunt avantajele directe si indirecte ale finantarii pe bursa. Pentru ca la bursa nu ridici doar capital, ci obtii si o serie de avantaje intangibile, precum notorietate, vizibilitate, consolidarea reputatiei. Avem deja cateva exemple de succes: de la debutul programului, peste 20 de companii au venit la bursa cu actiuni sau obligatiuni, iar rundele de finantare s-au ridicat pana aproape de 240 milioane de euro”, a declarat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.

In prima etapa a proiectului BVB Arena, derulata in perioada 23 aprilie – 31 mai 2024, sustinatori ai programului, alaturi de Comitetul de Nominalizare, au propus peste 400 de companii romanesti prin intermediul platformei www.bvbarena.ro. Cele mai multe companii nominalizate sunt din comert (17%), urmate de cele din sectorul IT&C (12%), industrie alimentara si prelucratoare cu cate 11%, servicii cu 10% si, cu 7%, companii din domeniul constructiilor. La nivelul distributiei geografice, Bucuresti si Ilfov ocupa un procent cumulat de 37%, urmate de Cluj, Iasi, Brasov, Bacau, Suceava, Constanta. In ceea ce priveste segmentarea companiilor nominalizate, 81% sunt companii IMM, 9% Start-up-uri si 10% Corporate.

Votul publicului va trimite direct in finala BVB Arena 2024 un numar de trei companii, in timp ce restul 12 vor fi alese de catre Juriul BVB Arena, format din experti in diverse domenii ale economiei. Cele 15 companii finaliste in editia BVB Arena 2024 vor fi anuntate public in cadrul Galei de Premiere din toamna. In perioada octombrie-noiembrie 2024 programul BVB Arena prevede o etapa de mentorat la care vor putea participa companiile finaliste si semifinaliste, companii nominalizate in editia curenta sau care se inregistreaza in platforma programului.

BVB Arena este un program al Bursei de Valori Bucuresti, initiat inca din 2017 sub numele de Made in Romania, dedicat identificarii si promovarii companiilor locale antreprenoriale de succes. Noul nume al programului – BVB Arena – anuntat odata cu lansarea editiei din acest an, plaseaza aceasta initiativa dedicata antreprenorilor romani sub umbrela proiectelor BVB.

Prin dezvoltarea platformei www.bvbarena.ro, Bursa de Valori Bucuresti se pozitioneaza ca fiind principalul canal de finantare pentru antreprenorii romani, alaturi de sectorul bancar. Totodata, platforma este dedicata investitorilor, consultantilor si, in special, companiilor cu perspective de crestere, care doresc sa atraga finantare de la investitori sau care se afla in procesul de pregatire a unui plasament privat pe Piata AeRO sau pe Piata Principala.

In cursul anului 2024, derularea proiectului este sprijinita de CEC Bank, alaturi de partenerii: BRK Financial Group, European Bank for Reconstruction and Development, Banca Transilvania, BT Capital Partners, Goldring, Forvis Mazars, BNT Attorneys, Termene.ro, Propaganda, impreuna cu sustinatorii Autoritatea de Supraveghere Financiara, Institutul de Studii Financiare (ISF), Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), Romanian Business Leaders (RBL), Envisia, Camera de Comert si Industrie Germana si Digi24.