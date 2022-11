La 1 decembrie 1882, in baza Inaltului Decret Regal emis de Regele Carol I, bursa de valori mobiliare si bursa de marfuri si-au inceput activitatea in Romania. Dupa instaurarea regimului comunist, Bursa a fost inchisa in 1948.

Bursa de Valori a fost reinfiintata in 1995, iar prima sedinta bursiera a avut loc pe 20 noiembrie 1995, cand erau listate doar sase companii. In prezent, la bursa sunt listate 376 de companii.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a demonstrat de-a lungul timpului ca si-a indeplinit cu succes rolul fundamental de finantare a economiei romanesti si celebreaza pe 15 decembrie in acest an, in cadrul unui eveniment aniversar, 140 de ani de la infiintarea primei burse de valori din Romania. Evenimentul aniversar este desfasurat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei.

Piata de capital a devenit tot mai reprezentativa pentru economia Romaniei. Potrivit Institutului National de Statistica, valoarea Produsului Intern Brut (PIB) al Romaniei a fost de 1.182 miliarde lei in 2021. Datele BVB arata pentru acelasi an o valoare de piata a companiilor romanesti de peste 160 miliarde lei: 141 miliarde lei pentru companiile de pe Piata Reglementata si aproape 20 miliarde lei pentru companiile de pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare. Astfel, capitalizarea companiilor romanesti listate la Bursa de Valori Bucuresti a reprezentat 13,6% din PIB-ul Romaniei.

Presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga, a declarat: „In acesti 140 de ani am depasit multe provocari pentru a deveni ceea ce suntem astazi: o institutie fundamentala a pietei de capital, asezata pe baze moderne, care se consolideaza ca o platforma eficienta de finantare care conecteaza capitalul cu ideile. Continuam astfel misiunea fundamentala a bursei de valori mobiliare, aceea de a asigura accesul companiilor romanesti la finantare, de a face legatura intre acestea si comunitatea de investitori, iar succesul nostru este esential in dezvoltarea economiei romanesti. Pentru viitorul apropiat, prioritatea noastra o reprezinta implementarea, in parteneriat cu Guvernul Romaniei si cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, a Strategiei pentru Dezvoltarea Pietei de Capital, pentru ca doar o bursa puternica poate sustine o economie puternica.”

Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase, a declarat: „Acest moment prin care celebram 140 de ani de la deschiderea primei burse de valori mobiliare in Romania este o recunoastere a importantei pe care bursa a capatat-o in economia nationala. Privim cu respect catre trecut, cu incredere in proiectele pe care le derulam in prezent si cu optimism in viitor. Dezvoltam o bursa moderna si digitalizata, suntem mereu in cautarea celor mai bune solutii tehnologice prin care sa facilitam accesul la piata de capital, iar colaborarea excelenta pe care BVB o are cu participantii la piata si comunitatea investitionala este un element important pentru cresterea accesului companiilor locale la oportunitatile de finantare oferite de piata de capital. Dialogul excelent pe care il avem cu autoritatile statului, Presedintie, Guvern, Parlament, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Banca Nationala a Romaniei este, de asemenea, esential pentru succesul prezent si viitor al pietei de capital romanesti.”

Pentru a celebra 140 de ani de la infiintarea primei burse de valori mobiliare in Romania, Bursa de Valori Bucuresti va organiza pe 15 decembrie un eveniment oficial dedicat acestei aniversari. Evenimentul se va desfasura la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 10:00. In prima parte a evenimentului aniversar, vor adresa cuvinte de deschidere reprezentanti ai statului roman, Administratiei Prezidentiale, Guvernului Romaniei, Parlamentului Romaniei, ai institutiilor cheie de pe piata locala de capital si ai organizatiilor internationale. Agenda in curs de actualizare a evenimentului poate fi consultata aici.