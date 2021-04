Bursa de Valori București (BVB) dă startul celei de-a patra ediții Made in Romania, programul bursei dedicat companiilor antreprenoriale românești

Perioada de nominalizare a companiilor care vor face parte din programul Made in Romania 2021 începe astăzi, 22 aprilie, și este deschisă până pe 30 iunie

Platforma programului, realizată în parteneriat cu Microsoft România, este investingromania.com

Noua platformă a programului oferă posibilitatea conectării directe a antreprenorilor cu investitori și consultanți, precum și cu alți antreprenori

Bursa de Valori București (BVB) lansează astăzi, 22 aprilie, ediția a patra a programului Made in Romania și noua platformă, complet digitalizată a proiectului, care pune în legătură directă companiile, investitorii și consultanții. Platforma este disponibilă pe www.investingromania.com. De astăzi până pe 30 iunie este deschisă perioada de nominalizări a companiilor pentru includerea în ediția din acest an a proiectului Made in Romania.

„Made in Romania este programul fanion al Bursei de Valori București pentru dezvoltarea și promovarea mediului antreprenorial românesc. Prin Made in Romania construim un ecosistem al cărui nucleu este bursa româneasca, un cadru în care antreprenorii locali au ocazia de a-și promova afacerile și de a lua contact cu furnizorii de capital activi pe piața locală, utilizând o platformă tehnologică moderna. Dovezi ale succesului acestui program, aflat acum la a patra ediție, le vedem atât în numărul din ce în ce mai mare de companii care au participat de la o ediție la alta a programului, dar și în rundele de finanțare pe care companiile din acest program le-au derulat în ultimii ani prin intermediul BVB, care au o valoare cumulată de aproximativ 80 milioane de euro”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al BVB.

Prin lansarea platformei www.investingromania.com, BVB transformă programul Made in Romania într-unul complet digitalizat și oferă posibilitatea conectării directe a antreprenorilor cu investitori și consultați, precum și cu alți antreprenori înregistrați în platformă.

„Odată cu pandemia, digitalizarea nu mai este doar o opțiune pentru continuarea celor mai multe afaceri. Chiar această pandemie ne-a oferit nouă, la Bursa de Valori București, oportunitatea de a pregăti trecerea programului Made in Romania spre zona digitală. Suntem încântați că am găsit în Microsoft partenerul care să ne ofere know-how-ul tehnologic pentru a dezvolta platforma Made in Romania. Astfel, antreprenorii au la dispoziție un mecanism tehnologic simplu și, totodată amplu, pentru atragerea finanțării, fie că vorbim de bursa, business angels, venture capital, sau bănci, precum și acces la programe de accelerare a afacerii și, bineînțeles, la consultanți cu experiență în dezvoltarea sustenabilă a companiilor. Ne dorim ca Made in Romania să fie similar unui «one-stop-shop» pentru antreprenori, unde să aibă acces la toate mecanismele necesare pentru dezvoltare”, a declarat Adrian Tănase, Director General, Bursa de Valori București.

„Mai mult decât oricând, privim către tehnologie pentru a găsi soluțiile care să răspundă nevoilor dinamice ale societății. Următorul val de inovații va veni nu doar din partea furnizorilor de tehnologie, ci și de la antreprenori și companii românești din diferite industrii care să acceseze în mod creativ oportunitatea digitală. Prin adăugarea capabilităților Microsoft Cloud la acest program unic dezvoltat de BVB, ne propunem să inspirăm antreprenorii români în a defini și construi viitorul unei economii digitale reziliente şi sustenabile”, a declarat Daniel Rusen, Director de Marketing și Operațiuni, Microsoft România.

Programul Made in Romania este structurat în 4 etape de derulare. În prima etapă, 22 aprilie – 30 iunie, antreprenorii români, partenerii și susținătorii, angajații companiilor românești, precum și membrii Comitetului de Nominalizare pot nominaliza companii prin platforma www.investingromania.com. În perioada mai – iunie vor fi organizate workshop-uri regionale sau webinarii, la care vor fi invitate companii semifinaliste din edițiile anterioare și companii nominalizate în ediția curentă sau care se înregistrează în platformă.

În a doua etapă, în luna iulie, BVB împreună cu membrii Comitetului de Nominalizare vor selecta 50 de companii, dintre toate aplicațiile primite. În a treia etapă, din luna august, dintre cele 50 de companii semifinaliste, publicul va stabili prin vot una dintre cele 15 companii finaliste ale acestei ediții. Celelalte 14 companii finaliste sunt stabilite de un Juriu format din experți în diverse domenii ale economiei. În ultima etapă a programului, luna septembrie, numele celor 15 companii finaliste sunt anunțate public în cadrul unei Gale de Premiere.

Comitetul de Nominalizare este format din următoarele persoane:

George Cozos, Small & Medium Business Sales Manager, Microsoft România

Gabriel Sidor, Immersion Lab, Director, UiPath

Alexandra Bran, CFO & Board Member, ROCA Investments

Monica Ivan, Director General, BRK Financial Group

Mihai Purcărea, Director General, BRD Asset Management

Alexandru Ștefan Vlaicu, Manager Investment Banking , BT Capital Partners

Ion Dumitru, Director General, DoingBusiness.ro

Mihaela Mihăilescu, Director Asociat, BERD

Sergiu Voicu, Jurnalist, Digi24

Adriana Iordan, VP Product & Marketing, SeedBlink

Vasile Andrian, Partener & Head of Audit & FAS, Mazars Romania

Mihai Logofătu, CEO & Co-fondator, Bittnet Group

Membrii Juriului care vor decide companiile finaliste din ediția Made in Romania 2021 sunt:

Radu Hanga, Președinte, Bursa de Valori București

Daniel Rusen, Director de Marketing și Operațiuni, Microsoft România

Rudolf Vizental, CEO, ROCA Investments

Alexandru Mihailciuc, VP, Sales Engineering & Customer Success, UiPath

Răzvan Butucaru, Partener, Audit & Financial Advisory, Mazars Romania

Ovidiu-George Dumitrescu, CFA, Director General Adjunct, TradeVille

Răzvan Raț, Director General Adjunct, BRK Financial Group

Daniel Szekely, Director Executiv IMM și Micro, Banca Transilvania

Irina Neacșu, Director Executiv Corporate Finance, BRD

Cristian Herghelegiu, Director General, Dendrio

Andrei Dudoiu, Director General și Co-fondator, SeedBlink

Jose Maria Martinez de Alegria, Consultant, Horvath & Partners Management Consulting

Proiectul Made in Romania a fost lansat de Bursa de Valori București în 2017, pentru a identifica și promova companiile de top din România. În cursul anului 2021, partenerii principali care sprijină derularea proiectului sunt: Microsoft, UiPath, ROCA Investments, Banca Transilvania, BT Capital Partners, BRD Groupe Societe Generale, BRD Asset Management, BRK Financial Group, Dendrio, Mazars, SeedBlink, Horvath & Partners Management Consulting, TradeVille, împreună cu susținătorii ANIS, DoingBusiness, Romanian Business Leaders și partenerul media Digi24.