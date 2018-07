Antreprenorii care au construit poveștile de succes Cris-Tim, Electrogrup, FAN Courier, Autonom Rent-a-Car, Bittnet și Qualitance vor fi principalii speakeri la Forumul Antreprenorilor Made in Romania

Forumul va avea loc pe 1 august, începând cu ora 9:30, la hotelul Intercontinental din București

Înscrierea este gratuită pe entrepreneurshipforum.ro în limita locurilor disponibile

Cristina Timiș (Cris-Tim), Teofil Mureșan (Electrogrup), Felix Pătrășcanu (FAN Courier), Marius Ștefan (Autonom Rent-a-Car), Cristian Logofătu (Bittnet) și Radu Constantinescu (Qualitance) vor fi principalii speakeri la Forumul Antreprenorilor Made in Romania, organizat de Bursa de Valori București (BVB), în data de 1 august 2018, la hotelul Intercontinental din București.

Forumul Antreprenorilor Made in Romania va fi un eveniment în care antreprenorii de succes vor fi traineri, vor împărtăși din experienta lor și, totodată, împreună cu ceilalți participanți, inclusiv BVB și partenerii săi la acest eveniment, vor căuta să ofere soluții la problemele cu care se confruntă companiile antreprenoriale.

„Ne dorim ca prin Forumul Antreprenorilor Made in Romania și prin programul Made in Romania să coalizăm în jurul nostru cât mai mulți antreprenori, consultanți și investitori, să le oferim posibilitatea de a sta la aceeași masă și, astfel, aceștia să poată lucra împreună pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului de afaceri. În economiile dezvoltate, testul de maturitate al unei companii este considerat listarea la bursă, pentru că atunci acea companie trece prin filtrul investitorilor și astfel își stabilește valoarea de piață. Listarea la bursă reprezintă pentru companii șansa de a rămâne unul dintre liderii sectorului economic în care activează. În ultimii ani, mai multe companii antreprenoriale românești au trecut acest test, deci, putem spune că avem povești antreprenoriale de succes la Bursa de Valori București”, a declarat Lucian Anghel, președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

Forumul vine după succesul Bucharest Entrepreneurship Forum (martie 2017) și al celor două ediții ale Made in Romania: Liga BVB (din 2017 și 2018) și, totodată, face parte din seria de activități demarate de Bursa de Valori București pentru promovarea antreprenoriatului românesc, care din acest an se derulează sub umbrela „Made in Romania”.

„România încă este la început în ceea ce privește cultura antreprenorială, încă suntem la stadiul de învățare, iar prin Forumul Antreprenorilor Made in Romania exact aceasta ne propunem, să învățăm unii de la alții, deoarece dacă nu învățăm din experiențele celor care au reușit, riscăm să greșim și, astfel, nu putem trece la următoarea etapă de dezvoltare sustenabilă. Acesta este un avantaj de care trebuie să profităm cu toții. Know-how-ul antreprenorilor de succes poate fi util și adaptat și de antreprenorii la început de drum. Pentru a veni în ajutorul antreprenorilor, vom îmbunătăți programul Made in Romania astfel încât să devină în viitor un stâlp de susținere al antreprenorial românesc”, a declarat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

În ultimii ani, BVB s-a concentrat pe dezvoltarea mediului de afaceri local, bazându-se pe o strânsă colaborare cu antreprenorii, investitorii instituționali și individuali, precum și cu ceilalți actori ai pieței de capital, iar Made in Romania rămâne vârful de lance al inițiativelor BVB adresate antreprenorilor. În cele două ediții ale programului Made in Romania echipa BVB și partenerii săi au analizat peste 300 de companii care au o contribuție semnificativă în economia României, unele dintre acestea având chiar perspective de a deveni campioni regionali, mai ales că o parte dintre ele au început deja să se extindă și peste hotare.

Forumul Antreprenorilor Made in Romania este un eveniment gratuit, iar actualii sau viitorii antreprenori sunt invitați să-și rezerve locurile pe site-ul dedicat www.entrepreneurshipforum.ro. Forumul va avea loc pe 1 august, începând cu ora 9:30, la hotelul Intercontinental din București. Agenda completă a evenimentului poate fi vizionată pe site-ul proiectului.

Principalii parteneri ai forumului sunt Banca Transilvania, BRD – Groupe Societe Generale, FAN Courier, Farmec, Garanti Bank și PwC. Evenimentul este organizat cu sprijinul Antreprenoria (program al fundației Romanian Business Leaders), Camera de Comerț și Industrie Bilaterală România – Portugalia, Impact Hub, Investment Ready Academy, MateiDumitrescu.biz, TechAngels și Upgrader Community.

Despre Made in Romania

Proiectul Made in Romania a fost lansat de Bursa de Valori București în 2017 pentru a identifica și promova companiile de top din România. Scopul proiectului Made in Romania este identificarea viitoarelor motoare ale economiei românești și sprijinirea acestora timp de un an pentru a le ajuta să-și aducă afacerile la nivelul următor, îmbunătățind transparența, vizibilitatea, reputația și, cel mai important, obținerea accesului la capitalul necesar dezvoltării și creșterii ulterioare. Participarea la acest proiect este gratuită și voluntară.