Începând de astăzi, Asociatia Centrul Gifted Education organizeaza un concurs de burse de studiu pentru copiii supradotati. Suma de 81.859 lei reprezentand fondul de burse provine din Campania de strangere de fonduri prin care clientii si angajatii Lidl Romania au donat in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2018 în magazinele din întreaga țară pentru a sustine Campania “Schimba destinul unui copil supradotat” in Programul Academic National al Centrului Gifted Education pentru copiii supradotati.

Doar 1 la mie din 200.000 de copii supradotati din Romania au beneficiat de o educatie pe masura IQ-ului lor. Potrivit legislatiei in vigoare, copiii supradotati au dreptul la educatie diferentiata. De 11 ani legea 17/2007 nu se aplica, acesti tineri cu potential fiind la voia sortii, confruntandu-se cu riscuri sociale si adversitati care le ingreuneaza integrarea sociala, dezvoltarea emotionala si ulterior bunastarea ca indivizi in societate. Centrul Gifted Education schimba Romania prin educatia diferentiata a copiilor supradotati.

Peste 200.000 de copii supradotaţi în România

În România sunt peste 200.000 de copii cu abilităţi înalte, sub 15 ani, însă aceştia sunt marginalizaţi de către colegi sau profesori, si raman neînţeleşi de mediul social. Dramatic este faptul că 97% dintre aceşti copii supradotaţi se pierd inutil an de an, ajungând să abandoneze şcoala, să nu îşi găsească locul în societate, să sufere de depresie, anxietate, alienare, sau chiar să comită fapte antisociale.

Potrivit specialiştilor, copiii supradotaţi au nevoie să urmeze o educaţie diferenţiată, să fie instruiţi într-un mediu diferentiat, special conceput pentru ei, pentru a le putea valorifica potenţialul ridicat.

Centrul Gifted Education ofera programe specifice pentru ca ei sa isi cunoasca potentialul. În ultimii 8 ani, Centrul Gifted Education din Bucureşti a aplicat teste validate internaţional pe un număr mai mare de 2.500 de copii din şcolile româneşti, iar statistic vorbind mai mult de jumatate din de copii se încadrează în categoria “supradotaţi”, cu un IQ de peste 130. Asociatia conduce de 8 ani programe specializate de dezvoltare a potentialului copiilor supradotati, 1500 de copii supradotati descoperiti, 223 de absolventi.

Cum poti aplica pentru bursa de studii?

Incepand cu anul academic 2019 – 2020, Centrul Gifted Education incurajeaza prin politica de burse de studii inscrierea in ani superiori in programul specializat pentru copii supradotati conform legii 17/2007. Bursele de studiu pot fi acordate anual pana in data de 20 iunie candidatilor care indeplinesc criteriile de eligibilitate mentionate in politica, in limita sumelor pe care asociatia le are la dispozitie pentru finantarea burselor si pana la epuizarea acestora. Centrul Gifted Education asigura conditii egale, transparente si acelasi cadru pentru toti candidatii la bursa, indiferent de domiciliu, apartenenta sociala, cult, religie, sex sau orientare politica sau orice alte considerente sociale, economice, etnice sau morale. Toate detaliile legate de concursul de burse de studiu sunt facute publice in mod transparent pe site-ul giftededu.ro, prin newsletter, si prin social media.

Pentru mai multe detalii accesaţi: https://giftededu.ro/burse-de-studiu/

Despre Centrul Gifted Education

Centrul Gifted Education este European Talent Point, asociație nonprofit cu misiunea de a descoperi și de a dezvolta potențialul copiilor supradotați. Afliliată internațional, cu un program care se derulează la standarde internaționale din 2010, pe parcursul a 8 ani, a acumulat un număr de peste 24 diferenţiatori în educație; peste 2500 de ore de lucru direct cu copiii supradotați cu vârste între 3 și 14 ani, peste 2500 de copii testați la standarde internaționale și peste 220 de copii au frecventat programul academic al asociației. Asociația cunoaște 100% satisfacție în rândul copiilor supradotați, în Programul Academic de educație specializată.