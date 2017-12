Consilierii rădăuțeni au aprobat în cadrul ședinței ordinare de Consiliu Local, din luna noiembrie, cuantumul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Rădăuți.

În urma ședinței, două categorii de burse au fost majorate, respectiv cea de performanță și cea de boală.

Bursa de performanță, anuală, a crescut de la 100 la 250 de lei, iar bursa de boală, lunară, a fost majorată de la 60 la 100 de lei. Celelalte categorii de burse au rămas la fel, respectiv în cuantum de 90 lei/anual – bursa de merit , 80 lei/anual- bursa de studiu, 60 lei/lunar- bursa de ajutor social.

Bursele se vor acorda în limita sumelor aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei unități de învățământ pe anul 2017-2018. Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat aprobă numărul de burse în funcție de plafonul stabilit.

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cuprinde finanțarea de bază, complementară și suplimentară. Consiliile locale pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat. Bursele elevilor reprezintă o categorie de cheltuieli asigurată prin finanțarea complementară.