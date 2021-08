De Ziua Mondială a Presei, Bursele JTI pentru Jurnaliști a anunțat continuarea programului 2020-2021 și a lansat ediția următoare, 2021-2022. Programul este realizat cu sprijinul foștilor bursieri, al Asociației „Clubul Presei Economice”, al Fundației Art Production și al agenției Ad Media Consult.

După 22 de ani de la prima saediție, programul Bursele JTI pentru Jurnaliști este destinat ziariștilor care doresc să-și consolideze experiența profesională și încurajează pregătirea în domeniul politicilor europene. Totodată, programul contribuie la înțelegerea modului în care temele europene sunt abordate de către mass-media internaționale.

Bursele JTI pentru Jurnaliști se desfășoară în trei etape:

Un training specializat, susținutînRomânia de către experți în problematici europene;

O călătorie de studii de o săptămână la Bruxelles, pe durata căreia ziariștii se vor întâlni formal și informal cu oficiali ai Uniunii Europene;

Stagii de pregătire profesională, timp de patru săptămâni, la Bruxelles.

La încheierea primei etape vor fi selectați jurnaliștii care vor continua programul.

Programul invită în ediția 2021-2022 ziariști din presa scrisă, radio, TV și on-line, specializați în domeniile economic, politic și social, care trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

Experiența profesională de minimum doi ani

Vârsta de pânăîn 40 de ani

Abilități de comunicare în limba engleză.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

Curriculum Vitae

Formular de înscriere disponibil pe site-ul ro și www.admediaconsult.ro

Portofoliu: trei materiale de presă relevante pentru domeniile enunțate

Două scrisori de recomandare, de preferință una de la coordonatorul direct sau managerul instituției unde lucrează.

Preselecția candidaților se va face pe baza dosarului de înscriere, iar selecția pe baza unui interviu.

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 1 septembrie 2021 (inclusiv), cu mențiunea Bursele JTI pentru Jurnaliști.

Bursele JTI pentru Jurnaliști au fost lansate în anul 2000, ca o continuare a programului de stagii inițiat în anii ‘90 de National Forum Foundation/Freedom House, cu sprijinul Guvernului SUA. Obiectivul programului a fostdezvoltarea cunoștințelor și abilităților jurnaliștilor, prin expunere la realitățile democrațiilor dezvoltate, practică profesională specializată, mai întâi în Statele Unite, iar ulterior la Bruxelles. Participanții ediției actuale se vor alătura astfel celor peste 250 de colegi de breaslă care au beneficiat de-a lungul ultimilor 20 ani de Bursele JTI pentru Jurnaliști.

Programul este anunțat în fiecare an pe data de 3 mai, Ziua Mondială a Presei. Ziua mondială a libertății presei a fost instituită pentru a atrage atenţia întregii lumi asupra importanței și obligaţiei respectării libertății de exprimare, aşa cum stabilește Declarația Universală a Drepturilor Omului care, la articolul 19 arată că: „Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat”.

Dosarele de înscriere se pot depune de preferință în variantă electronică online, prin intermediul site-ului www.bursejti.ro, la adresa contact@bursejti.ro, precum și variantă print la adresa: Ad Media Consult, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 103, cartier Gamma-Delta, vila i-2,Voluntari, jud. Ilfov, cod postal 077190.

Persoana de contact: Irina Apostol, e-mail: irina.apostol@admediaconsult.ro.

“NATO, OLAF, Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul U.E, Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană! Diplomați, politicieni de top, specialiaști, dosare importante, decizii care influențează viețile a sute de milioane de oameni! Am lucrat în acest mediu de top în calitate de corespondent al TVR și de stagiar la Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană timp de o lună. Am învățat să relatez despre procesul decizional de la Bruxelles și am facut schimb de experiență cu specialiștii noștri responsabili de comunicare din cadrul Reprezentanței, într-un moment istoric, în care România deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Scurtși la obiect, cea mai prolifică și interesantă experiență pe care am trăit-o în 12 ani de presă! Mulțumesc pentru oportunitate, felicitări pentru program și mult succes viitorilor bursieri!”, Cătălin Deacu, jurnalist TVR.