Tinerii muzicieni români selectați în programul de burse SoNoRo Interferențe 2018 încep săptămâna aceasta seria workshop-urilor în Italia, la Montepulciano. În perioada 28 martie – 4 aprilie aceștia vor studia alături de pianista londoneză si directoarea artistică a Festivalului SoNoRo Diana Ketler, profesoară la Royal Academy of Music, pianistul leton Janis Maleckis, profesor la Academia de Muzică din Riga și membru în Cvartetul Rix, violonista Mihaela Martin, profesoară la Musikhochschule din Riga si la Academia Barenboim din Berlin, și Răzvan Popovici, directorul executiv al Festivalului SoNoRo și membru la Ansamblului Raro.

“Întâlnirea cu tinerimuzicienitalentațiesteîntotdeauna o bucurie. De abiaașteptămsălucrămîmpreună, săvedem cum evolueazășisăstabilimpremiselepentru o carierăinternațională de succes”, declară Răzvan Popovici, inițiatoru SoNoRo Interferențe.

Primul pas spre o carieră internatională pentru tinerii muzicieni îl reprezintă concertul pe care îl vor susține, alături de profesorii lor, pe 3 aprilie, pe scena Palatului Ricci, din Montepulciano, în Italia.

Publicul italian este invitat la o serată muzicalăîn care poate asculta exclusiv capodopere ale marelui Johannes Brahms: Cvintetul cu pian in fa minor, op. 34, Cvartetul cu pian în do minor, op. 60, Sextetul nr. 2 in sol major, op. 36 și Liebesliederwalzer pentru pian la patru mâini.

Programul de studiu SoNoRo Interferențe la Montepulciano, în Italia, este susținut de Institutul Cultural Român, partener SoNoRo de 10 ani.

SoNoRo Interferențe își propune de doisprezece ani să formeze și să promoveze elita de mâine a muzicienilor, dar și să ofere publicului român și internațional șansa de a-i asculta și încuraja pe tinerii instrumentiști în cadrul unor concerte gratuite susținute la finalul workshop-urilor. Bilanțul programului educațional dedicat tinerilor muzicieni români arată că peste 300 de tineri au beneficiat de bursele Interferențe de-a lungul anilor.

Anul acesta cei 30 de tineri selectați provin de la colegii sau universități din București, Timisoara, Iași și Cluj sau studiază deja la conservatoare de prestigiu din Austria, Germania, Marea Britaniesau Elveția.

Bursa de studii SoNoRo Interferențe se adresează tinerilor între 14 și 31 de ani și constă în gratuitatea cursurilor (muzică de cameră + instrument solo: pian, vioară, violă și violoncel), acoperirea costurilor de transport din București la localitatea workshop-ului, cazarea şi masa gratuite pe durata programului.

Programul SoNoRo Interferențe este susținut de CEZ România, Institutul Cultural Român și UniCredit Bank. Partenerii SoNoRo Interferențe sunt Portul Cultural Cetate, Universitatea Națională de Muzică Palazzo Ricci, Festivalul Chiemgauer Musikfruhling, Fundatia Wolfgang Sawallisch și Ensemble Raro.

Accesul la concerte este gratuit. Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați:www.interferente.sonoro.ro.

Despre SoNoRo Intereferențe

SoNoRo-Interferenţe a luat naştere în România în anul 2007 şi de atunci s-a extins şi înalte ţări europene, inclusiv Italia (Arezzo şi Montepulciano), Ucraina (Kiev) şi Germania (Bad Endorf, Neuwied și Traunstein). Printre alesele locuri din România unde au avut loc workshop-urile SoNoRo-Interferențe se numără Portul Cultural Cetate, reședința Băncii Naționale de la Păltiniș sau Palatul Cantacuzino din Bușteni.

Programul SoNoro Interferențe a fost inițiat cu scopul de a crea, pe termen lung, o elită muzicală, pentru continuarea demersului Festivalului SoNoRo de a include România în circuitul de vârf al vieții muzicale europene. Mulţi dintre câștigătorii burselor au atins rezultate remarcabile şi studiază, în prezent, la instituţii prestigioase de muzică din Londra, Berlin, Viena, Zurich, Hamburg şi Bucureşti. Uni idintre ei au participat la importante concursuri din întreaga lume și s-au clasat pe locuri fruntașe. Cea mai recentă reușită a unuia dintre bursierii SoNoRo Interferențe este cea a lui Andrei Ioniță care a câştigat premiul I la secţiunea Violoncel a Concursului „P.I.Ceaikovski”, din Rusia.

Sponsor principal SoNoRo Interferenţe: CEZ România.

Partener principal: Institutul Cultural Român.

Jamsession Inspirer: UniCredit Bank

Parteneri: Portul Cultural Cetate, Universitatea Națională de Muzică Palazzo Ricci, Festivalul Chiemgauer Musikfruhling, Fundatia Wolfgang Sawallisch si Ensemble Raro.