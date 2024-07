Orașul vibrează, atmosfera este electrizantă, iar în Iulius Mall Suceava se simte deja vibe-ul de la Deep in The Forest Festival. Primul pas spre festival începe la Iulius Mall Suceava, unde este amplasată stația de bus, de unde vei pleca direct spre Corlata. În cadrul Festivalului, Iulius Mall are o zonă specială, unde ți-am pregătit premii, momente pline de distracție, dar și alte surprize.

Ești pregătit pentru Theo Rose, Connect-R, Vali și Lucian Barbulescu sau Barbonee? În perioada 12 – 13 iulie, Deep in The Forest Festival reunește în Corlata Suceava unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. De la Iulius Mall Suceava, ajungi direct la festival pentru că aici va fi amplasată una dintre cele două stații de autobuz. Transportul este gratuit, iar mijloacele de transport vor pleca din oră în oră de la Iulius Mall, primul ride fiind de la ora 15.00.

În cadrul Festivalului Deep in the Forest, Iulius Mall Suceava ți-a pregătit mai multe surprize inedite. Vineri și sâmbătă, în intervalul orar 17.00 – 20.00, la Iulius Corner vei putea să îți faci codițe colorate, dar și un look special de festival, la atelierele de hair style și make-up. Tot aici ți-am pregătit și un concurs cu premii, unde poți câștiga cecuri cadou la Iulius Mall, vouchere la Mado, Manay, my Geisha și Cartofisserie. Pe toată perioada Festivalului, te poți distra la photo corner-ul Iulius Mall, dar și să faci cele mai cool Tik Tok-uri în zona special amenajată.

Nu uita că îți poți lua brățara de acces la festival chiar de la Centrul Info! Iar dacă o păstrezi, poți beneficia de reduceri exclusive și promoții speciale la magazinele partenere: Sport Vision, Nissa, my Geisha, Xpert Beauty, Cupio, Nala, Mondo Kosmetik, Empire Salon, Mado, Dionisus, Gioia e Gelato. Tot ce trebuie să faci este să prezinți brățara de acces la festival la oricare dintre locațiile menționate anterior.

Vino la Iulius Mall Corner de la Deep in the Forest și creează-ți cele mai frumoase amintiri!