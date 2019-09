Se estimeaza ca piata globala pentru informatii de afaceri (Business Inteligence) va creste la un CAGR de 7,6% pana in 2020, potrivit Beroe Inc, o firma de informatii de achizitii si logistica. Elementele cheie ale industriei BI includ analiza big data, cererea pentru data – services si cererea de servicii BI personalizate si self-service in organizatii.

Ce sunt aceste tehnologii si cum te pot ajuta sa-ti dezvolti afacerea?

Utilizarea BI face trecerea de la modelele IT-centrate, bazate pe raportare, la modele intuitive bazate pe vizualizare intuitiva, centrate pe utilizatori. Acest lucru este valabil pentru cresterea instrumentelor de autoservire BI, cum ar fi Tableau Desktop si QlikView. Cu ajutorul acestor tehnologii BI, utilizatorii pot adopta si chiar pot sustine transformarile in noile influente ale fiecarei industrii, avand acces rapid si usor la analize tehnice si tablouri de bord usor de utilizat pentru gestionarea afacerilor.

Factorii cheie in piata de BI

In medie, implementarea generala a unui modul de BI necesita 2 – 3 luni pentru implementarea in cloud si aproape 6 – 12 luni pentru o implementare la fata locului, in companie – timp in care toti angajatii sunt instruiti sa implementeze si sa foloseasca tehnologia la nivel global, pe fiecare departament: marketing, productie, logistica, servicii etc.

tendinta semnificativa a industriei a fost schimbarea tehnologica si platformele de analiza in BI. In prezent, analiza datelor s-a dezvoltat pentru a explora textul in forma libera, mai degraba decat sa se limiteze la analize si raportari ad-structurate.

Pana in 2020, vor exista aproximativ 45 de miliarde de dispozitive conectate si o crestere de 42% a volumului de date procesat, ceea ce va servi drept o oportunitate de afaceri imensa pentru piata BI.

constrangere pe piata de BI va fi cererea in crestere, programarea complexa, integrarea datelor si costurile de implementare in crestere pentru afaceri, fapt care nu face aceasta solutie accesibila inca afacerilor mici sau aflate la inceput.

Solutiile Cloud BI faciliteaza integrarea usoara cu orice aplicatii terte si ofera securitate la toate nivelurile, iar baza de date se poate accesa cu usurinta de la distanta, oriunde si oricand.

SAP conduce piata de BI cu aproape 10% din cota de piata. Acest lucru este determinat in principal de vanzarile de licente catre intreprinderi mari cu sisteme IT tranzactionale mature, precum ERP si CRM.

Care sunt tendintele pe aceasta piata in continua crestere?

Cererea in crestere pentru analiza big data in companiile mari este un factor important pentru industria BI. Pana in 2021, se asteapta ca piata globala big data sa atinga 90 de miliarde de dolari, iar Big Data ca serviciu (BDaaS) sa poata ajunge la 28 de miliarde de dolari. Mai mult decat atat, multe organizatii folosesc serviciul data-as-a-service specific industriei in care actioneaza, de asemenea, ca un motor-cheie pentru industria BI. Pana in 2020, cantitatea de date procesata in retea va atinge 40 ZB. Aceasta crestere extinsa a datelor necesita stapanirea analizelor pentru a obtine perspective semnificative, care sa poata ajuta mai apoi la furnizarea informatiior necesare pentru dezvoltarea afacerilor.

Conform analizei lui Porter Five Forces, odata cu explozia de date, amenintarea de substituire este foarte scazuta pe piata BI, deoarece exista o cerere permanenta de solutii de descoperire de informatii. In plus, piata de BI are mai putine provocari pentru noii intrati. Acest lucru se datoreaza cererii mari de BI, in care furnizorii vin cu solutii variate care furnizeaza servicii cu valoare adaugata, cum ar fi valorile pre-construite si asistenta pre-integrata.

Unde exista piata pentru astfel de servicii?

Regiuni precum Europa si America de Nord au o maturitate ridicata a pietei de BI, in timp ce APAC se presupune ca va avea o maturitate ridicata a pietei in viitorul apropiat. Piata BI in principalele tari lider, precum SUA, Marea Britanie si Japonia este in crestere din cauza aparitiei de solutii de cloud, mobil si BI sociale.

Daca se va continua in aceasta directie, in scurt timp industira Business Inteligence va fi un serviciu viabil la nivel global, pentru fiecare companie interesata de eficientizarea proceselor si de gestiune profitabila.