De Ziua Femeii, Asociația Mamprenoare, cea mai mare comunitate de mame antreprenoare din România, lansează a doua ediție a programului #BusinessSkills4Women, program gândit pentru dezvoltarea personală și profesională a femeilor din România și din Diaspora. Cea mai importantă componentă a acestei ediții este alocarea a 50 de locuri în program persoanelor diagnosticate cu cancer, precum și fetelor cu vârsta peste 16 ani ale acestora. Ideea a venit chiar de la unul dintre traineri, Gabriela Țichelea, supraviețuitor al unui cancer de gradul de III.

”Nu poți să îți faci planuri pe termen scurt, când tratamentul e pe termen lung. Dar ai nevoie să îți faci un plan. Fie că e despre viața personală sau profesională, te va ajuta să fii mai puternică, să privești spre viitor, să nu îți plângi sau să ți se plângă de milă. Pentru că nu ai nevoie de compătimire, ai nevoie sa ți se transmită încredere și apreciere. Ai nevoie ca aceia din jurul tău să te trateze ca pe un om normal, dar, bineînțeles, cu înțelegere pentru ritmul tău, pentru oboseala organismului.

Asta am ”primit” eu în comunitatea Mamprenoare. Aici am fost tratată ca un om normal, cu înțelegere și deschidere. Au fost doamne care m-au recomandat unor companii și așa am ajuns să facilitez team building-uri chiar în plin proces de chimioterapie. Am fost implicată în campania “Încalță un copil de toamnă”, am ținut programe de dezvoltare pentru team leader-i și am început un curs de dezvoltare personală. Toate astea în perioada tratamentului, fără păr, cu dureri foarte mari în tot corpul. Dar sentimentul că fac parte dintr-un proiect, că mă simt inclusă, asta m-a ajutat să privesc cu mai mare încredere spre viitor”, spune Gabriela Țichelea, coach și fost sportiv de performanță.

Din 2014, Gabriela creează și livrează programe transformaționale în domeniul leadership-ului, coaching-ului, comunicării și lucrului în echipă. A generat nenumărate schimbări autentice pentru îmbunătățirea performanței clienților ei, iar acum își dorește să facă acest lucru pentru cât mai multe femei aflate la început sau la răscruce de drumuri.

Traineri cu experiență în afaceri

Alături de Gabriela, ceilalți facilitatori ai programului #BusinessSkills4Women sunt tot antreprenori în educație:

Oana Pocan: actriță, trainer, cadru universitar la UBB Cluj – Facultatea de Teatru și Film; are 13 ani de experiență ca profesor de vorbire scenică la facultate și de 7 ani e trainer de dezvoltare personală și profesională prin teatru pentru adulții non-actori;

Diana Meteșan: trainer, Visual Storyteller; specialist în marketing, comunicare și strategii de brand cu o experiență de 18 ani; e creator de povești și vizualuri pentru brandurile care își doresc să se exprime diferențiat pe piață pentru a-și găsi valorile comune cu audiența potrivită lor.

Alina Bota: economist, executive coach, trainer și consultant; are 20 de ani de experiență în recrutarea, trainingul și managementul echipelor de vânzări; în urmă cu 7 ani a fondat comunitatea Mamprenoare și de atunci însoțește femeile în drumul lor spre succes, prin diverse programe de personal branding, public speaking, coaching, consultanță, dar și cu ajutorul instrumentelor dezvoltate în cadrul Mamprenoare Business Hub.

#BusinessSkills4Women vine în sprijinul tuturor femeilor care se confruntă cu o perioadă dificilă, dar și celor care pur și simplu vor să se dezvolte profesional: angajate, șomere, antreprenoare, studente, chiar și eleve cu vârsta peste 16 ani.

”Programul are ca obiectiv principal dezvoltarea încrederii femeilor și fetelor în forțele lor proprii cu scopul de a-și împlini aspirațiile profesionale. Abilitățile pe care le vor aprofunda în cadrul programului le vor ajuta să fie mult mai conștiente de punctele lor forte, mult mai organizate pentru a putea face față multiplelor task-uri și responsabilități, vor ști cum pot să își monetizeze la maximum abilitățile astfel încât să obțină venitul pe care îl merită și vor avea curajul să vorbească despre abilitățile lor.

Este un imbold de care au nevoie și femeile care au trecut prin cancer, am descoperit asta stând de vorbă chiar cu trei dintre membrele Mamprenoare România, supraviețuitoare ale acestei boli. Așa s-a născut ideea, așa am realizat și nevoia de a le avea pe fiicele lor aproape. O nevoie pe care o au toate mamele, deci încurajăm participarea elevelor cu vârsta peste 16 ani și a mamelor care își doresc să participe împreună cu fiicele lor, oferindu-le astfel oportunitatea de a petrece timp de calitate împreună și de a discuta subiecte legate de profesie, carieră și dezvoltarea unei afaceri”, declară Alina Bota, președintele Asociației Mamprenoare.

Egalitatea de gen trebuie să devină o constantă (și) în afaceri!

Participarea femeilor în programe de dezvoltare personală și profesională este esențială pentru creșterea și dezvoltarea economică a unei țări. În 2021, femeile dețineau doar 20% din companiile din întreaga lume, iar veniturile acestora erau în medie cu 23% mai mici decât ale bărbaților.

”Ediția din 2022 a acestui program a avut un impact semnificativ asupra participantelor, femei antreprenor, și a contribuit la creșterea gradului de ocupare a femeilor în sectorul de afaceri. În plus, oferirea de cursuri de abilități de afaceri a ajutat femeile să ia decizii informate și să dezvolte strategii de supraviețuire în perioada de criză, dar și să crească profitul afacerilor lor”, spune Alina Bota, economist.

Ce presupune programul? Training online: 2 ore pe săptămână, timp de 3 luni

Programul #BusinessSkills4Women Ediția a II-a se desfășoară în două sesiuni, una de primăvară (aprilie-mai-iunie) și una de toamnă (septembrie-octombrie-noiembrie), urmate de o gală de absolvire și de premiere, în luna decembrie.

Programul are o durată de trei luni și este compus din patru module: Discover, Organize, Monetize și SpeakUP. Întâlnirile sunt organizate într-un format online, de două ore pe săptămână.

Costul programului este de 480 lei/persoană, sub formă de donație în asociație, o parte din fonduri urmând să fie utilizate pentru cele 50 de burse destinate femeilor cu afecțiuni oncologice.

ÎNSCRIERILE în program se fac, până pe 30 martie în cazul sesiunii de primăvară, pe site-ul Asociației Mamprenoare.