Bustul primului primar al municipiului Suceava, Franz Cavaler Des Loges, instalat în fața Primăriei din Areni va fi dezvelit sâmbătă, 27 noiembrie, la ora 12.00, în cinstea Zilei Bucovinei, a anunțat primarul în exercițiu Ion Lungu. ”Franz Cavaler Des Loges este cel mai longeviv primar al Sucevei fiind în exercițiu în perioada 1891-1914. Este primarul care a transformat Suceava din târg în oraș, a făcut multe lucrări de modernizare precum iluminatul public, apă, linie ferată. Ca semn de respect vom dezveli bustul din fața Prmăriei în memoria lui Franz Cavaler Des Loges. Va fi și o slujbă de pomenire a tuturor primarilor de la 1914 până în prezent până la Constantin Sofroni și Filaret Poenaru cei care nu mai sunt”, a spus Lungu.

