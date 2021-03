În municipiul Suceava vor apărea în curând două noi busturi: al lui Franz Cavaler des Loges, fost primar al Sucevei și al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Busturile vor fi plătite de Primăria Suceava suma alocată în bugetul pe 2021 fiind de 300.000 de lei. ”Am prins în buget două sume modeste pentru două busturi. 150.000 de lei pentru bustul lui Franz Cavaler des Loges primarul care a transformat Suceava în oraș și 150.000 de lei pentru bustul lui Alexandru Ioan Cuza. Bustul lui Franz Cavaler des Loges îl vom amplasa în fața Primăriei după ce terminăm lucrările de reabilitare și modernizare. Bustul lui Cuza îl facem la solicitarea cadrelor militare în rezervă și retragere. E bine pentru că la 24 ianuarie când sărbătorim Mica Unire nu avem unde să punem coroane de flori”, a declarat primarul Ion Lungu.

