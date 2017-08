Toată lumea asociază imaginea lui Florin Busuioc (55 de ani) cu ştirile despre vreme de la Pro Tv, dar Busu nu va fi doar atât, ci şi gazda unei noi emisiuni pe care trustul se pregăteşte să o lanseze curând, potrivit click.ro.

Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, Pro TV a cumpărat formatul „I love my country”, după care va fi realizat show-ul prezentat de Busu. La Pro TV, noua emisiune va rula pe post cu numele „România, Jos pălăria”, mai notează sursa citată.

