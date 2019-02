Bursa de Valori București (BVB), împreună cu partenerii săi dau startul celei de-a treia ediții a Made in Romania și lansează cartea Made in Romania: 15 companii pentru creșterea economiei românești și poveștile lor unice, prin care marchează finalul celei de-a doua ediții a programului.

Între 18 februarie și 17 martie, antreprenorii români, precum și angajații companilor românești, sunt invitați să depună nominalizările utilizând site-ul dedicat proiectului www.bvbleague.ro.

Cartea lansată, luni, de BVB are peste 100 de pagini și cuprinde poveștile companiilor finaliste ale Made in Romania – ediția a II-a, Allview (Visual Fan), ApiLand, Aqua Carpatica (Carpathian Springs), Bebe Tei, Bilka Steel, Cărturești, City Grill, Cramele Recaș, Farmec, iHunt, Musette, Qualitance, Simultan, Te-Rox Prod și Tremend Software Consulting.

”Avem foarte multe companii de valoare în România, însă doar câteva dintre acestea au început să se extindă în regiune. Sperăm să vedem cât mai multe astfel de companii antreprenoriale românești care se extind în alte țări, întrucât avem antreprenori cu know-how și experiență de înaltă calitate. Suntem onorați că pe o parte dintre aceștia i-am cunoscut prin intermediul Made in Romania. Selecția celor 15 companii a fost dificilă tocmai datorită poveștilor lor foarte interesante, a viziunii antreprenorilor care au fondat aceste companii cu un potențial de dezvoltare remarcabil. Poveștile celor 50 de companii semifinaliste ne-au convins să le invităm și pe acestea la training-urile pe care le-am organizat la sediul BVB și care în fiecare lună au avut câte o temă diferită, dar pornind de la realitățile cotidiene ale companiilor: finanțare, contabilitate, marketing, strategie și inovație. Aceste training-uri au fost susținute de partenerii noștri în acest program, unii dintre ei, oferindu-le companiilor chiar și o serie de ore gratuite de consultanță. Toate aceste demersuri au un singur scop, acela de a ne aduce o contribuție la dezvoltarea acestor companii si implicit a mediului de afaceri din România”, a declarat Lucian Anghel, președintele Consiliului de Administrație al BVB.

Prin lansarea concomitentă a cărții Made in Romania și a celei de-a treia ediții a programului, BVB arată că Made in Romania este un program continuu, un ecosistem, unde antreprenorii, investitorii, consultanții și toți ceilalți actori activi în mediul de afaceri au posibilitatea să se întâlnească și să învețe unii de la ceilalți, astfel încât business-urile lor și, implicit, economia românească să se dezvolte.

”Adițional expunerii pe care programul Made in Romania o conferă antreprenorilor, vorbim și de finanțare, deoarece orice antreprenor își dorește să-și crească afacerea, iar această evoluție este susținută și de finanțare. Sunt mulți antreprenori cu idei foarte bune și cu afaceri în dezvoltare, dar nu au încă implementată o standardizare similară celor din companiile listate la bursă. Prin Made in Romania ne propunem să oferim suport companiilor în implementarea acestor standarde cerute de finanțatori, pentru a facilita procesul atunci când vor să atragă o investiție, indiferent că aceasta ar fi atrasă de pe piața de capital sau din alte surse”, a declarat Adrian Tănase, Directorul General al BVB.

Pe parcursul celor două ediții ale Made in Romania, BVB a interacționat cu peste 300 de companii antreprenoriale românești, dintr-o multitudine de ramuri ale economiei. La a doua ediție Made in Romania, au fost înscrise 201 companii, cu 20% mai multe decât în prima ediție. Interesul în creștere pentru Made in Romania s-a datorat inclusiv sprijinului oferit de membrii Comitetului de Nominalizare, al membrilor Juriului, precum și al companiilor care au intrat în Liga BVB în 2017.

Cu ocazia începerii celei de-a treia ediții a programului, BVB a relansat website-ul dedicat Made in Romania, www.bvbleague.ro, și a prezentat mai multe informații cu privire la modul de desfășurare a programului pe parcursul anului 2019. A treia ediție aduce o serie de îmbunătățiri, cu o segmentare clară a companiilor participante, cât și o restructurare a programului de mentorat, astfel încât Made in Romania să ajungă cât mai aproape de antreprenorii din România. La segmentarea companiilor înscrise se va ține cont printre altele de cifra de afaceri, număr de angajați și perioada de activitate, astfel că vor fi trei categorii de companii: start-up-uri, IMM-uri și companii mari. Fiecare companie participantă va concura, astfel, cu companii de talie similară și, totodată, programul va da șanse de afirmare și antreprenorilor la început de drum.

Programul va fi structurat pe 4 etape:

În prima etapă, invităm antreprenorii români, partenerii și suporterii, precum și angajații companiilor românești să depună aplicațiile cu ajutorul acestui website. Formularul online este disponibil pe website începând din data de 18 februarie la AICI.

În a doua etapă , BVB împreună cu membrii Comitetului de Nominalizare vor selecta 50 de companii, dintre toate aplicațiile primite.

, BVB împreună cu membrii Comitetului de Nominalizare vor selecta 50 de companii, dintre toate aplicațiile primite. În a treia etapă, din cele 50, Juriul format din 12 experți vor selecta doar 14 companii. A 15-a companie va fi aleasă prin votul publicului, în luna martie. Cele 15 companii finaliste vor fi anunțate public și premiate în cadrul Galei Made in Romania.

din cele 50, Juriul format din 12 experți vor selecta doar 14 companii. A 15-a companie va fi aleasă prin votul publicului, în luna martie. Cele 15 companii finaliste vor fi anunțate public și premiate în cadrul Galei Made in Romania. În ultima etapă, după Gala de Premiere, programul oferă antreprenorilor asistență gratuită din domeniile de interes pentru companie, prin workshop-uri regionale (Cluj-Napoca, Iași, Timișoara), discuții bilaterale la sediile companiilor finaliste, webinarii etc.

Comitetul de Nominalizare, al cărui rol este de a prezenta majoritatea nominalizărilor, este format din următoarele persoane:

Mircea Căpățînă, Co-fondator, SmartBill

Matei Dumitrescu, Vicepreședinte, TechAngels Romania

Marius Ghenea, Partener, 3TS Capital Partners

Dragoș Neacșu, Director general, Erste Asset Management

Sergiu Neguț, Business angel și Business Growth Consultant

Voicu Oprean, Fondator, Arobs Transilvania Software

Sorin Pâslaru, Redactor-șef, Ziarul Financiar

Mihai Purcărea, Director general, BRD Asset Management

Dan Rusu, Head of Research, Banca Transilvania

Constantin Stanciu, Co-fondator, Upgrader

Silvia Ursu, Associate Partner, Civitta Romania

Dochița Zenoveiov, Brand Innovator, Inoveo

Membrii Juriului care au dreptul de a decide cu privire la companiile finaliste sunt:

Lucian Anghel, Președinte, Bursa de Valori București

Răzvan Butucaru, Partener, Audit & Financial Advisory, Mazars

Radu Constantinescu, Co-fondator și Managing Partner, Qualitance

Ovidiu Dumitrescu, Director General Adjunct, Tradeville

Radu Hanga, Senior Adviser to the Board, Grupul Financiar Banca Transilvania

Nicoleta Iordan, Co-Fondator, Cărturești

Irina Neacșu, Executive Director Corporate Finance, BRD – Groupe Societe Generale

Adrian Tănase, Director general, Bursa de Valori București

Ioana Tănase, Executive Director Corporate Finance, BCR

Marius Ștefan, Fondator, Autonom Rent-a-Car

Sergiu Voicu, Jurnalist, Digi24

Kurt Weber, Director general, Horváth & Partners Management Consultants

Aflat deja la cea de-a treia ediție, Made in Romania este un proiect unic care își propune să identifice și să promoveze antreprenoriatul românesc. În cursul anului 2019, Partenerii Principali care vor sprijini derularea proiectului sunt BCR, BRD – Groupe Societe Generale, Grupul Financiar Banca Transilvania, BRD Asset Management si Erste Asset Management și, alături de ceilalți Parteneri: Catalyst Romania, Civitta, Horváth & Partners Management Consultants, Inoveo, Mazars, Tradeville și Digi24, în calitate de Partener Media.