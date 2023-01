La data de 14 ianuarie orele 22.45 patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, fiind în exercitarea atributiilor de serviciu, respective în serviciul de patrulare, supraveghere și controlul circulatiei rutiere, a efectuat semnal regulamentar de oprire pe D.C. 38 D din satul Slobozia Sucevei, comuna Granicești unui autoturism care circula spre Gura – Solcii.

Conducatorul auto a ignorat semnalul și nu a oprit, fapt pentru care vehiculul a fost urmarit pe o distanta de cca 1,5 km, fiind ajuns și blocat de politiști în apropierea satului Gura Solcii.

In urma controlului efectuat, la volanul autoturismului a fost identificata o tanara din orașul Cajvana în varsta de 17 ani și 11 luni care imediat a coborat prin partea stanga, iar prietenul sau care s-a aflat în calitate de pasager pe scaunul din partea dreapta fata s-a urcat la volan încercand sa induca ideea ca el s-a aflat la volan.

In cele din urma, minora a recunoscut faptul ca ea a condus autoturismul, fara a poseda permis de conducere, autoturism care i-a fost încredintat cu știinta pentru a fi condus pe drumurile publice de catre prietenul sau.

Procedandu-se la verificarea conducatoarei auto în cauză în bazele de date, s-a constatat ca aceasta nu figureaza cu permis de conducere auto.

Tanara a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauza s-a întocmit dosar de cercetare penala pentru savarșirea infractiunilor de „Conducerea unui vehicul fara permis de conducere” și ” încredintarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea obtinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care știe ca nu poseda permis de conducere auto”.

Cercetarile sunt continuate de lucratorii Postului de Politie Granicești, cauza urmand a fi solutionata procedural prin Parchetul de pe Langa Judecatoria Radauti.