Fericire mare în cuplul Cabral și Andrea Ibacka! Cei doi se pregătesc să devină din nou părinți, în luna septembrie. Andreea este însărcinată în cinci luni, însă cei doi nu au vrut să afle încă sexul bebelușului. Cabral a povestit și cum se înțelege cu fiica cea mare, adolescenta Inoke, notează click.ro.

Cabral (43 de ani) mai are două fete, Inoke (19 ani), din căsătoria cu Luana Ibacka, și Namiko (2 ani), fiica lui și a Andreei. „Namiko e nerăbdătoare, întreabă în fiecare dimineață când vine copilul. I-a dat și nume, dacă e fată Petunia, dacă e băiețel e Taz”, a mai spus Cabral. Din păcate însă, fiica cea mare a prezentatorului, Inoke, este la vârsta adolescenței și refuză de ceva timp să mai vorbească cu tatăl său. „Fata cea mare e supărată pe mine, are 19 ani. Nu comunică cu mine. Știe că voi deveni iar tătic, a aflat. Nu a avut nici o reacție însă, ea e în perioada aceea dificilă. Așteptăm!”, a spus Cabral, conform sursei citate.

