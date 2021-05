Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, consideră că Autostrada A7, „Coloana Vertebrală” a Moldovei reprezintă cel mai mare și avansat proiect de infrastructură rutieră pentru această regiune. Astfel, Constantin Daniel Cadariu a declarat că Autostrada Moldovei A7 prinde contur, după ce Guvernul a aprobat miercuri proiectul, iar licitația pentru construcție va fi lansată până la finalul lunii mai. Cadariu a explicat că tronsonul Ploiești – Buzău presupune a avea aproape 63 de kilometri de autostradă, cuprinzând 6 noduri rutiere, 42 de poduri si viaducte, 159 de hectare de perdele forestiere si 4 parcări special amenajate și securizate, cu infrastructura specifică pentru vehiculele electrice. Senatorul PNL de Suceava a precizat că Autostrada A7 va prelua traficul de pe DN2/E85, drum care, în momentul actual, este cel mai periculos drum din România, referitor la accidente.

„În urma discuțiilor cu Ministerul Transporturilor și CNAIR reiese că proiectul Autostrăzii A7 este un proiect de <nouă generație>, unde toată partea de proiectare este pusă la punct înainte de licitația pentru execuție. Astfel, cu toate avizele la zi, lucrările în teren vor începe imediat după încheierea contractului de execuție”, a declarat Constantin Daniel Cadariu. El a adăugat că lucrările din tronsonul Ploiești – Buzău se vor împarți în trei loturi, A3 (Dumbrava) – DJ100C (Mizil), DJ100C (Mizil) – DJ203G (Spătaru) și DJ203G (Spătaru) – DN2B (Buzău).

El a mai spus că tot în urma acestor discuții a reieșit faptul că tronsoanele Paşcani – Suceava (61 Km) și Suceava – Siret (59 Km) sunt încă în stadiul de efectuare al Studiului de Fezabilitate şi realizarea proiectelor tehnice, însă se estimează că finalizarea studiilor pentru aceste tronsoane să se facă pană în luna iunie 2022.

Cadariu a mai declarat că în momentul de față, datele estimative pentru lansarea licitațiilor sunt următoarele: tronson Ploiești – Buzău: Mai – Iunie 2021, tronson Buzău – Focșani: Iulie – August 2021, tronson Focșani-Bacău: Decembrie 2021 și tronson: Bacău – Pașcani: Octombrie 2021.