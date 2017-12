Senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu, și-a exprimat îngrijorarea că centura Sucevei nu va fi finalizată nici anul viitor arătând că în bugetul pe 2018 nu sunt prinse sumele necesare de bani. ”După ce în perioada 2012-2015 guvernul PSD a alocat zero lei, în Legea bugetului sunt prevăzute 2-3 firimituri pentru 2018. Finanțarea este dusă pe 2019, sau … la Paștele cailor. Noi am făcut încă o încercare de a trezi trista coaliție fie și în ceasul al 12—lea, coaliție care continuă să blochează județul Suceava – am depus amendamente, respinse cu nonșalanță de către PSD-ALDE. Așa cum merg lucrurile, se vede că guvernarea PSD-ALDE nu vrea să finalizeze centura Sucevei. Ipocrizia acestora nu are margini, fie dacă ar fi să mă iau doar după unele comunicate transmise recent, cum că lucrurile ar sta altfel”, a declarat Cadariu.

”Chiar Ministerul Transporturilor confirmă că centura Sucevei nu va fi gata în 2018!”

El a subliniat că Ministerul Transporturilor îi dă dreptate. ”La răspunsul unei interpelări pe care am adresat-o luna trecută, recent am primit și răspunsul care spune foarte clar că termenele privind licitația vor putea fi stabilite numai după obținerea finanțării. Ori, prin Legea Bugetului, nu se asigură în 2018 finanțare pentru finalizarea centurii. Foarte clar și foarte trist: nici măcar termenele pentru licitația la centurii Sucevei nu pot fi stabilite. Cât despre termenul de finalizare a centurii, Ministerul Transporturilor recunoaște că nici vorbă să fie 2018, ba mai mult, că nici nu poate stabili un termen de finalizare a lucrărilor. Acest lucru l-ar putea face numai după finalizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări și după semnarea contractelor de proiectare și execuție. Am tot auzit bâlbâieli privind termenele de finalizare a rutei ocolitoare a Sucevei. Cu acest răspuns lucrurile devin foarte clare, dar îngrijorătoare. Chiar Ministerul Transporturilor confirmă că centura Sucevei nu va fi gata în 2018! Când va fi totuși finalizată? În timpul guvernării PSD-ALDE, în niciun caz! Și asta pentru că, pur și simplu, nu vor. Preferă să ademenească sucevenii la alba-neagra cu promisiuni de-a dreptul indecente”, a mai spus Cadariu.