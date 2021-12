Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin Daniel Cadariu, s-a întâlnit, astăzi, la Vatra Dornei, cu reprezentați ai firmelor din domeniul turismului și ai IMM-urilor din județul Suceava. Daniel Cadariu a spus că aceasta este prima întâlnire zonală pe care o are cu oamenii de afaceri pentru a afla direct de la aceștia problemele cu care se confrută, pentru a le prelua în activitatea viitoare a ministerului. „Chiar dacă ministerul este la început de drum, este în plin proces de formare, consider că aceste consultări trebuie să fie făcute cât mai urgent. Săptămâna trecută am avut consultări la nivel central și în următoarele două luni, conform programului pe care mi l-am propus, urmează să am astfel de întâlniri peste tot în țară. Mi s-a părut corect și onest să încep acest lucru cu acel județ care m-a trimis în Guvernul României. Iar la vatra Dornei am avut o întâlnire extrem de interesantă, lungă, de aproape trei ore, în care am putut să culeg aceste problemele care ard la nivel de IMM-uri și de turism în județul Suceava în acest moment, multe dintre ele fiind problemele generale ale acestor domenii”, a spus ministrul Daniel Cadariu.

El a dat asigurări că a va lua ac de toate problemel semnalate, iar după încheierea tuturor întâlnirilor zonale va trage concluziile de așa manieră încă activitatea viitoare a ministerului să fie axată pe rezolvarea problemelor celor din domeniul afacerilor. „Sper să reușim acest lucru. În fond și la urma urmei, ținta principală a mea în acest mandat este ca acest minister să fie cu adevărat folositor mediului de afaceri, să fie atât de util încât pe viitor să nu mai poată fi desființat. Dacă va fi sau dacă va îndrăzni cineva acest lucru în viitor, ei să fie primii care să reacționeze și să se opună”, a încheiat Cadariu.