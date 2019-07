Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu consideră că actuala guvernare PSD a deraiat în Bucovina, după penibile „derapaje” la centura Sucevei și în zona investițiilor in infrastructura rutieră. „Garnitura guvernării pesediste, indiferent de <frânar>, nu a mers niciodată pe linia bună în județul Suceava”, a spus Daniel Cadariu.

El a amintit că astăzi, sâmbătă, 13 iulie, ordinul prin care zeci de trenuri de călători au fost anulate, a intrat in vigoare și produce efecte grave. Senatorul liberal a precizat că ceci de localități au fost izolate, zeci de mii de navetiști primesc o cruntă lovitură. „În județul Suceava sunt direct afectați cei din zonele Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, cei de la Cacica, Dornești, Dărmănești. De asemenea legăturile cu vecinii județului. Nu este prima dată când Guvernul PSD face așa ceva! Și mi-e clar că nici nu are de gând să se oprească atâta timp cât această guvernare este una totalmente incompetentă și care dăunează grav, în special județelor din Moldova, iar pentru Suceava este de-a dreptul un dezastru. De asemenea, aflăm că nici în acest an nu s-a făcut nimic pentru îmbunătățirea stării tehnice a locomotivelor sau vagoanelor și ca urmare mă aștept să anuleze și alte trenuri de calatori”, a mai spus Daniel Cadariu. El a subliniat că

acum se vede foarte clar și de ce nu s-a făcut nimic pentru deschiderea unei linii directe între Suceava și Cernăuți, având în vedere că actualul Guvern actual nu poate și nu vrea. „Da, nici nu poate, dar nici nu vrea. Infrastructura are restricții de viteză. Materialul rulant este vechi și apar frecvent defecțiuni. Nu mai vorbim despre disconfortul călătorilor. Un decalaj enorm față de țările civilizate. În anul 2018 trenurile din Romania au avut întârzieri de 6 ani. Iată măsura incompetenței actualei guvernări. La începutul lunii martie 2019 cinci trenuri au deraiat în două săptămâni. Guvernarea PSD a deraiat in Bucovina, după penibile „derapaje” la centura Sucevei și în zona investițiilor in infrastructura rutieră. Garnitura guvernării pesediste, indiferent de ,,frânar”, nu a mers niciodată pe linia bună în județul Suceava. Le cer ca, măcar de data aceasta, să ia o măsură. Să renunțe la anularea trenurilor de călători și să-l demită pe semnatarul ordinului”, a încheiat Daniel Cadariu.