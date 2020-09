Liberalii prin vocea senatorului Daniel Constantin Cadariu au reacționat după ultima apariție a primarului de Rădăuți, Nistor Tătar, care într-un film electoral vorbește de centura ocolitoare a municipiului care susține că va fi gata în noiembrie 2020 cu un an înainte de termen și că de fapt este o investiție implementată de guvernul social democrat. Cadariu îl contrazice pe Tătar despre care spune că ”în disperarea sa de a se realege încă o dată încearcă să abată atenția locuitorilor din Rădăuți față de neajunsurile din ultimul mandat în ceea ce privește lucrările de investiții”.

”Modelul PSD de la nivel central a fost preluat atât la nivel județean cât și la nivel de municipiu Rădăuți”

”Modelul PSD de la nivel central a fost preluat atât la nivel județean cât și la nivel de municipiu Rădăuți. La nivel central au lăsat agenți economici să lucreze și nu i-au plătit. În noiembrie 2019 restanțele la agenții economici erau de 5 miliarde de lei, pentru programele PNDL. Deci lucrări neachitate la PNDL. Tot 5 miliarde de lei reprezintă și TVA-ul nerambursat la care se adaugă 1,2 miliarde de lei concedii medicale nerambursate agenților economici. Acesta e modelul la nivel central. La nivelul municipiului Suceava au practicat modelul cu centura ocolitoare unde după șapte ani de blocaj au dat drumul la lucrări electorale în ajun de alegeri prezidențiale și nu le-au achitat. Și într-un caz și în celălalt a venit Guvenul Orban mult hulit de cei de la PSD și a achitat aceste lucrări. La nivel de Rădăuți în 2011 în vremea fostului primar s-a încheiat contractul de proiectare și studiul de fezabilitate pentru centura Rădăuțiului. Contractul de execuție cu actualul constructor s-a încheiat în 2012 iar începînd de pe vremea lui Ponta și continuând pe vremea lui Grindeanu și a lui Tudose nu s-a mai alocat nici un ban. Lucrările au început abia în 2018 și grosul acestor lucrări a fost plătit de același Guvern PNL”, a explicat Cadariu.

”Ce a rămas acestuia? Să lanseze drone pentru filmări și fumigene electorale cu doar două săptămâni înainte de momentul în care va părăsi scaunul de primar”, a încheiat senatorul liberal.

Lungimea viitoarei sosele de centura a municipiului Radauti este de 16,579 km. Lucrarea se desfasoara pe patru sectoare, proiectul incluzand si realizarea a sapte poduri, doua pasaje, 23 de podete si sapte intersectii.

Investitia, in valoare actualizata de circa 28 de milioane de euro, a demarat in 2011, dar lucrarile efective au inceput in 2018, cu termen de finalizare de 34 de luni.

Luna trecuta, presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat Ministerului Fondurilor Europene si Ministerului Transporturilor sa continue finantarea pe fonduri europene, prin POIM, existand in acest sens facuta documentatia.