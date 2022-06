Execuția bugetară a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (MAT), în primele 5 luni, a fost de 74,75%, procent raportat la totalul creditelor bugetare acordate instituției pentru anul 2022, în valoare de 2.576.463.000 lei. Anunțul a fost făcut de ministrul Constantin Daniel Cadariu, care a adăugat că plățile efectuate în această perioadă însumează 1.925.968.000 lei.

„Execuția bugetară de 75% dovedește răspunsul rapid al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului pentru firmele românești care s-au găsit într-o situație dificilă, fără precedent, și față de care a trebuit să ne achităm datoriile. Încă de la începutul anului, am virat toate sumele aferente măsurii HoReCa către aplicanții eligibili și, în continuare, suntem în proces de acordare a ultimelor granturi pentru beneficiarii celui de-al doilea apel al Măsurii 1, dar și pentru Măsura 2”, a spus ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

El a subliniat că în cursul acestui an, MAT va finanța și alte programe, cu scopul de a asigura dezvoltarea mediului antreprenorial românesc. Astfel, Constantin Daniel Cadariu a precizat că în acest an vor fi lansate, gradual, cea de-a treia ediție Start-Up Nation, programul național de microindustrializare, cel de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, programul multianul pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, cel pentru înființarea și dezvoltarea de incubatoare tehnologice și de afaceri, precum și programul pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului.

„Am încredere că execuția bugetară bună ne va aduce la rectificarea din această vară sume importante pentru a doua parte a anului, astfel încât să puterm derula toate investițiile pe care ni le-am propus, la nivelul excelenței mediului de afaceri românesc”, a completat Constantin-Daniel Cadariu.