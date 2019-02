Senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu, respinge din capul locului afirmațiile făcute de purtătorul de cuvânt al PSD Suceava, deputatul Alexandru Rădulescu, potrivit cărora în acest an va fi finalizată Centura Sucevei cu cei 47 de milioane de lei prevăzuți în proiectul Legii bugetului de stat pe 2019. ”Acestea nu sunt decât o mare și nesfârșită minciună marca PSD. ”Minciunile electorale” ale PSD continuă an de an cu “ficțiunile bugetare”. Din ciclul gogoșile PSD, acum Centura Sucevei. Cifrele demonstrează și demontează clar minciunile PSD”, a spus Cadariu.

”Anul acesta au prins doar 47 de milioane de lei, adică doar 40% din cele 110 de milioane de lei necesare, și vreți să-i credem că vor finaliza lucrările la centura municipiului Suceava?”

El a arătat că dacă se pornește de la costul total al investiției, care este de 399 de milioane de lei, iar până la 31 decembrie 2018 au fost făcute cheltuieli în valoare de 289 de milioane de lei, rămâne de alocat încă 110 de milioane de lei, pentru a finaliza investiția. Parlamentarul liberal a subliniat însă că potrivit prevederilor bugetare pentru 2019, sunt prevăzute doar 47 de milioane de lei, adică doar 40% din cele 110 de milioane de lei necesare. ”In aceste condiții, cine să mai creadă că vor finaliza centura în 2019, după ce în anul 2018 când au fost alocate 89 de milioane de lei nu au făcut nimic, iar în acest an nu au alocat fonduri suficiente? Dar, mă tem că nici acest procent de 40% nu va fi alocat, dacă ne amintim faptul că în 2017 și 2018, pentru a se încadra în deficitul bugetar anual de 3%, PSD a tăiat prin rectificare la sfârșit de an aproape toate investițiile prevăzute în județul Suceava. Spre exemplu la rectificarea bugetară din septembrie 2017 au tăiat 49% din bugetul Ministerului Transporturilor. Este același gen de mistificare aplicat de PSD în cazul Legii salarizării bugetarilor, când au tot amânat creșterile salariale până în anul 2022 pentru mare parte dintre bugetari”, a explicat Cadariu.

”De șapte ani sucevenii s-au săturat de mistificările anuale ale PSD pentru a-și justifica dezinteresul și neputința de a finaliza mai puțin de un sfert din tronsonul I al Centurii Sucevei”

”De șapte ani sucevenii s-au săturat de mistificările, an de an, ale PSD, de ficțiunile și scamatoriile financiare, hilare, făcute pentru a-și justifica dezinteresul și neputința de a finaliza mai puțin de un sfert din tronsonul I al Centurii Sucevei. Despre tronsonul II al acesteia, nici un cuvânt. Probabil că laboratorul de minciuni marca PSD s-a blocat în primul tronson. Tupeul, aroganța, autosuficiența celor de la PSD nu fac decât să-i jignească pe cei care le spun adevărul în față: diaspora, agenți economici, opoziție, primari de toate culorile”, a afirmat senatorul PNL de Suceava. Potrivit lui Cadariu, PSD le insultă inteligența primarilor cu măriri pe hârtie a veniturilor primăriilor în paralel cu transferul costurilor cu asistența sociala către primării, care sunt de două trei ori mai mari decât aceste măriri. ”PSD-iștii manifestă aroganță și tupeu inclusiv împotriva unora dintre foștii lor colegi, precum Tudose, Ponta și Țuțuianu, dar chiar și împotriva unora dintre “încă” actualii colegi, ca Firea, Stănescu sau Negoiță”, a mai spus Daniel Constantin Cadariu.