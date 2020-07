Senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu, a reacționat prompt la criticile aduse de social democrații suceveni prin vocea senatorului Ioan Stan Programului de relansare economică a României prezentat de Guvernul Ludovic Orban, cum că 60% dintre măsuri ar fi copiate din programul de guvernare al PSD din 2016. În opinia parlamentarului liberal pesediștii au intrat în panică și au început să împroaște cu noroi în programul PNL fiind speriați că odată pus în practică ei vor rămâne în opoziție mult și bine. ”Programul nostru este complet, foarte bine articulat și va da cu siguranță un impuls mult așteptat economiei. Pesediștii au intrat în panică și au început să dea răul afară din ei conștienți fiind că acest plan relansează economia dar ”îi înmormântează politic” pe ei”, a spus Cadariu. El i-a sugerat președintelui PSD Suceava, Ioan Stan, să facă următorul exercițiu. ”Îi propun domnului Stan un exercițiu simplu. Să se uite în oglindă și să se privească în ochi. O să-și vadă nesinceritatea și poate o să-i fie rușine de minciunile pe care le aruncă cu dezinvoltură cameleonică în spațiul public”.

Cadariu a ținut să precizeze că doar trei măsuri din planul PNL sunt similare cu programul social democraților: ajutorul pentru persoanele cu venituri reduse, stimulente de reinserție pe piața muncii și amânarea și reeșalonarea unor taxe. ”Însă social-democrații, plusează și susțin că 60% dintre măsurile propuse de PNL sunt copiate din programul de guvernare al PSD din 2016. Pesediștii menționează programe de investiții în autostrăzi, construcția de spitale regionale, ajutoare pentru IMM-uri, printre altele, care însă nu s-au materializat până în octombrie 2019 când au pierdut guvernarea. Motivul: nu a existat niciun moment voința de a le pune în practică. În schimb, timp de trei ani de zile, începând cu OUG 13, PSD a depus toate eforturile pentru a modifica legile justiției și codurile penale, totul pentru a-l salva pe Liviu Dragnea de la închisoare”, a spus senatorul liberal. El a amintit că între primele revendicări ale PSD sunt autostrăzile pe care social-democrații nu le-au făcut în cei trei ani cât au fost la Guvernare, în care au schimbat trei premieri și aproape 80 de ministri. ”În 2016, Liviu Dragnea promitea că programul de guvernare va fi respectat „la virgulă”, însă după trei ani, când guvernul PSD a fost înlăturat de la putere prin moțiune de cenzură bilanțul la capitolul autostrăzi era pe scurt: ZERO km noi începuți și terminați”, a subliniat Cadariu.

El a respins categoric și acuzele PSD potrivit cărora PNL i-a copiat ideea creării unui fond de investiții. ”Cu toate acestea proiectele sunt cu totul diferite. Liviu Dragnea și Darius Vâlcov propuneau înființarea unui Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, numit catalogat chiar de aliatul de acum al PSD, Victor Ponta, fondul „jafului național”. Ce prevedea proiectul mai exact? Fondul putea să vândă acțiuni sau active ale companiilor de stat aflate în proprietatea sa fără să se supună legislației în vigoare. De asemenea, putea să ia credite garantând cu acțiunile statului, creând posibilitatea unor preluări ostile în cazul în care nu putea returna banii. De asemenea, conducerea Fondului nu era aleasă potrivit unei proceduri de selecție, ci una politică. Fondul gândit de Dragnea și Vâlcov nu a fost până la urmă concretizat.

PNL propune înființarea înființarea Fondului Român de Investiții(FRI) pentru finanțarea unor investiții in domeniu de interes strategic. Acesta este unul pe model polonez care are are ca surse de finanţare bugetul de stat, fondurile UE, emiterea de obligațiuni și capitalul unor instituții financiare și agenții de investiții. Fondul este condus de un Consiliu de Supraveghere format din membri independenți”, a explicat Daniel Cadariu.

Cadariu a ținut să treacă în revistă câteva din punctele importante ale planului de relansare economică propus de PNL: granturi (bani gratis) de 2.000 de euro pentru SRL-urile fără angajați, finanțarea chiriilor pe perioada stării de urgentă sau de alertă, pentru perioada în care desfășurarea activității comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată, capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri, valoarea grantului fiind de maxim 125.000 Euro, granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor în valoare 50.000 – 200.000 Euro, granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative, valoarea fiind de 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create, granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă din Programul Operațional Regional – Axa 2.1 în valoare de maxim 200.000 euro, finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole, granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații de 6000 euro/beneficiar, granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural de 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă, instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat, vouchere pentru masă caldă pentru persoane în vârstă, vouchere pentru elevi. Cadariu a mai amintit de alocarea de fonduri consistente pentru extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pentru care sunt prevăzute 8 miliarde de lei în perioada 2021-2027, pentru extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale-1 miliard de euro și pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale- 32 de miliarde de lei.