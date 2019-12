În prima lună de la învestire Guvernul Orban a acționat eficient pentru a remedia cât mai multe dintre problemele economice, sociale, din domeniile justiție și politică externă, lăsate moștenire de fosta guvernare PSD, a declarat vineri într-o conferință de presă, senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu. El a explicat că obiectivul guvernării liberale este să readucă normalitatea în activitatea guvernamentală, atât prin ritmul de lucru cât și printr-un alt tip de atitudine în rezolvarea problemelor.

”PNL și-a asumat guvernarea ca să oprească dezastrele PSD și să repare cât mai multe situațiile generate iresponsabil de fosta guvernare”

”Cunoaștem nivelul de așteptare al românilor și întreaga echipă guvernamentală a PNL este preocupată să livreze cel mai performant act de guvernare pe care l-a avut România după Revoluție. Am lucrat pe mai multe planuri și am reușit să luăm măsuri în toate domeniile de activitate. În primul rând, pentru corectarea unor probleme presante, care nu suportau amânare – cum ar fi plata pensiilor, asigurarea fondurilor necesare pentru plata lucrărilor realizate prin PNDL, stabilirea salariului minim pe criterii obiective și în urma consultărilor -, dar am pus și bazele unor procese complexe de eficientizare a activității guvernamentale. În plan economic, consecințele guvernării dezastruoase a PSD din ultimii 3 ani se văd în cele mai recente date economice: rata anuală a inflației a urcat la 3,8% în luna noiembrie, deficit de peste 4% pentru anul 2019, iar pentru 2020 va ajunge la 3,6%. Inclusiv Agenția Standard& Poor’s susține, într-un comunicat de presă: „Cheltuielile publice deviaționiste făcute de fostul Guvern l-a forțat pe cel actual să-și revizuiască ținta de deficit bugetar pentru 2019 și 2020”. PNL și-a asumat guvernarea ca să oprească dezastrele PSD și să repare cât mai multe situațiile generate iresponsabil de fosta guvernare. PSD nu are căderea să conteste vreo decizie/măsură a guvernului Orban, în condițiile în care și-a bătut joc de șansa de dezvoltare a României”, a spus Cadariu care a adăugat ”Guvernul Orban respectă drepturile și libertățile cetățenilor, consolidează statul de drept și readuce credibilitate României în plan extern”.

El a prezentat în sinteză măsurile luate până acum de Guvernul Orban.

-Am organizat cele două tururi ale alegerilor prezidențiale, asigurând românilor din țară și din străinătate dreptul de a-și exercita votul ȋn condiții civilizate

Împreună cu Parlamentul, guvernarea PNL a obținut abrogarea Recursului Compensatoriu.

Guvernul Orban susține mediul de afaceri competitiv prin măsuri sustenabile

-Am instituit decontarea la timp a sumelor reprezentând TVA, amânate la plată de fostul guvern pentru a induce în eroare opinia publică în legătură cu deficitul bugetar. Banii companiilor private au fost sechestrați de guvernarea PSD, fiind vorba de sume care nu li se cuveneau.

– Prin rectificarea bugetară, am asigurat resurse pentru plata lucrărilor efectuate prin PNDL, dar neplătite la timp, ceea ce perturba activitatea economică a firmelor, precum și pentru decontarea sumelor necesare plății concediilor medicale.

Promovăm majorarea salariului minim cu 7,2%, de la 1 ianuarie 2020, pe baza unei formule de calcul obiective (indicatori economici), care să mențină puterea de cumpărare și să nu accentueze inflația și asupra căreia am avut ample consultări cu partenerii sociali. Acest mecanism este o premieră!

Guvernarea liberală a reușit să elimine în Parlament supra acciza la carburanți și supraimpozitarea contractelor part-time.

În agricultură, sector cu o importantă contribuție în PIB, am finalizat plata avansului către fermieri pentru 2019, în sumă de 1,319 miliarde Euro și am demarat plățile finale. În curând va fi gata și actul normativ privind sprijinul cuplat zootehnic și vegetal pentru 2019, ce va fi plătit din bani europeni.

În domeniul politicilor pentru mediu, am pornit operaționalizarea și dezvoltarea aplicațiilor informatice de urmărire a trasabilității lemnului – SUMAL și Inspectorul Pădurii, blocate intenționat de fosta guvernare PSD.

Deblocăm proiecte finanțate din fondurile europene, care redevin o sursă importantă a finanțare pentru România.

Am lansat apeluri de proiecte în domeniul screeningului medical (prevenție pentru cancer de colon, cancer mamar, cancer uro-genital, hepatită) cu o valoare de 100 mil euro, beneficiari estimați 1.000.000.

Am deblocat contracte de finanțare pentru operatorii de apă- canalizare și am transmis către Comisia Europeană contracte de finanțare în valoare de 160 milioane de euro pentru proiecte din domeniul Transporturilor.

Am început elaborarea proiectului de modificare a Ordonanței 114/2018, care a produs efecte nocive, pe mai multe paliere, dezastruoase în domeniul economic.

Guvernul Orban asigură drepturile sociale ale românilor, dar și respectarea banilor publici.

Am asigurat fondurile necesare în buget pentru plata integrală, până la sfârșitul anului, a pensiilor, drepturilor de care beneficiază persoanele cu dizabilități și asistenții acestora, alocațiilor de stat pentru copii, indemnizațiilor pentru persoanele aflate în concediu maternal sau în concediu medical.

Am deblocat situația examenului de rezidențiat, care a avut loc pe 8 decembrie, și pentru care s-au înscris 8.876 tineri absolvenți ai universităților de medicină şi farmacie. A fost liberalizat regimul rezidențiatului, în sensul permiterii tuturor unităților medicale care pot susține acest proces, atât publice cât private, să pregătească cadre medicale.

Am restructurat Guvernul, reducând de la 26 la 16 numărul ministerelor. Vom continua acest proces la nivelul agențiilor și celorlalte instituții.

Am demarat cel mai amplu proces de depesedizare și de readucere a funcției publice în parametri corecți, bazată pe profesionalism, eficiență și implicare.

Măsuri cuprinse în programul de guvernare:

-Debirocratizare:

Am început să lucrăm, la nivelul mai multor ministere, pentru debirocratizarea activității și simplificare administrativă.

Primele rezultate se văd deja: La Ministerul Lucrărilor, Dezvoltării și Administrației a fost implementat Registrul electronic prin care traseul documentelor depuse la minister să poată fi urmărit online.

De asemenea, la Ministerul Educației se lucrează susținut la debirocratizarea muncii cadrelor didactice, iar la Dezvoltare la simplificarea procedurilor pentru obținerea unor avize.

-Creșterea absorbției fondurilor europene:

Am reluat procesul de negociere cu Comisia Europeană pentru documentele programatice aferente perioadei de programare 2021-2027 unde România are alocate 30,566 miliarde euro.

Elaborăm un prim pachet de măsuri pentru deblocarea proiectelor de infrastructura de transport și apa canalizare (sub forma unui OUG) pentru asigurarea cadrului metodologic necesar implementării acestora. OUG cuprinde măsuri referitoare la proiectele de infrastructură de transport, apă-canalizare, proiectele de resurse umane;

Am deblocat contractele de finanțare pentru operatorii de apă-canalizare.

Pe data de 16 decembrie 2019 este planificată semnarea contractului pentru Suceava în valoare de 1,318,330,150.35 lei cu TVA.

– Eliminarea efectelor nocive din justiție

Am făcut pași importanți pentru revizuirea legislației din domeniul justiției pentru a elimina intervențiile nocive din ultimii trei ani și pentru ca aceste acte normative să fie puse în acord cu avizele Comisiei de la Veneția și cu rapoartele Comisiei Europene și GRECO, printr-o consultare publică a instituțiilor din domeniu, a asociațiilor de profil și a societății civile.

Lansarea dezbaterilor în sistemul judiciar privind modificarea legilor justiției. Consultarea s-a făcut pe următoarele teme:

1. Schema de pensionare anticipată a magistraților.

2. Trecerea la complete de 3 judecători în apel.

3. Noul ciclu temporal de școlarizare la INM.

4. Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Speciale din Justiție

Revizuirea legislației privind regimul eliberărilor condiționate (recursul compensatoriu) și întărirea capacității instituțiilor de ordine și siguranță publică pentru prevenirea și combaterea infracționalității

Susținerea în Comisia Juridică și în Plenul Parlamentului a propunerii legislative de abrogare a Legii nr.169/2017 (Legea recursului compensatoriu) pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013, privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.