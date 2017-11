Casele de cultură ale sindicatelor din întreaga țară inclusiv cele două din județul Suceava din municipiile Suceava și Câmpulung Moldovenesc, ar putea trece în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate. Așa prevede un proiect de lege inițiat de senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu. ”Legea propusă reglementează posibilitatea preluării în domeniul public al statului a bunurilor imobile reprezentând casele de cultură ale sindicatelor aflate în proprietatea organizațiilor sindicale, în mai multe etape. Primul pas: la solicitarea Guvernului, cu asentimentul organelor de conducere ale organizațiilor sindicale, casele de cultură trec în domeniul public al statului. În pasul doi aceste imobile vor fi transmise în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate, prin Hotărâre de Guvern”, a explicat Cadariu. Concomitent, organizațiile sindicale care au în proprietate casele de cultură primesc în compensare bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului. Din punct de vedere tehnic modalitatea de compensare a imobilelor se va stabili prin normele metodologice de aplicare a legii, aprobate tot prin Hotărâre de a Guvern.

”Marea majoritate a caselor de cultură ale sindicatelor nu mai realizează obiectul de activitate pentru care au fost înființate”

Cadariu a subliniat că în prezent aceste case de cultură construite din fondurile sindicatelor înainte de 1989 sunt administrate de către Asociația Națională a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România. Din lipsa fondurilor, a spus parlamentarul liberal, nu s-au făcut reparații capitale la aceste imobile în ultimii 20 de ani, generând un impact negativ asupra zonei unde sunt amplasate, de regulă în zonele centrale ale localităților, unele dintre ele fiind chiar un pericol public. ”Scopul acestor case de cultură ale sindicatelor a fost acela de organizare de activități cultural educative în scopul ridicării nivelului de cultură al diverselor categorii socio-profesionale iar în prezent activitatea principală a acestora este închirierea de spații pentru centre comerciale, școli de șoferi, restaurante, sedii universități particulare etc. Având în vedere că în marea lor majoritate casele de cultură ale sindicatelor nu mai realizează obiectul de activitate pentru care au fost înființate precum și faptul că autoritățile administrației publice locale sesizează lipsa spațiilor pentru desfășurarea în condiții optime a activităților cultural artistice considerăm că se impune crearea cadrului legal pentru preluarea acestor imobile în domeniul public al statului urmată de transmiterea lor în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate”, a motivat Daniel Constantin Cadariu.

Casele de cultură din Suceava și Câmpulung nu au fost reabilitate niciodată în ultimii 28 de ani

Făcând referire la Casele de cultură din Suceava și Câmpulung Moldovenesc Cadariu a arătat că ele se află într-o stare avansată de degradare, nefiind renovate sau modernizate niciodată în cei 28 de ani de la Revoluția din 1989. Din păcate, a spus senatorul liberal, activitățile culturale care se desfășoară în cele două edificii sunt foarte puține în schimb multe din spații sunt închiriate unor societăți comerciale și folosite pentru activități comerciale, de alimentație publică, baruri, discoteci etc. Cadariu a precizat că a inițiat acest proiect de lege după ce a mai încercat și o altă modalitate prin care cele două case de cultură să poată ajunge în administrarea primăriilor din Suceava și din Câmpulung Moldovenesc. ”Am pus la dispoziția administrațiilor locale un model de contract de asociere propus de către organizațiile sindicale. După analizarea lor de către specialiștii celor două primării s-a ajuns la concluzia că acest contract prevedea prea multe obligații ale primăriilor și prea puține drepturi în ceea ce privește exploatarea și folosirea lăcașelor culturale”, a mai spus Cadariu.