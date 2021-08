15 comune sucevene sunt incluse în procedura de licitație deschisă inițiată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 13 septembrie. Șeful Oficiului Județean de Cadastru, Vasile Mocanu, a informat că cele 15 localități sunt: Dornești, Dumbrăveni, Fîntînele, Frătăuții Noi, Grănicești, Iacobeni, Ilișești, Păltinoasa, Pătrăuți, Sadova, Satu Mare, Stroiești, Șcheia, Udești și Verești. El a precizat că lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se derulează în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

