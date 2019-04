Șeful Oficiului de Cadastru Suceava, Vasile Mocanu, a anunțat că instituția centrală a inițiat două proceduri de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 149 de unități administrativ-teritoriale. El a menționat că pe listă figurează și trei comune sucevene: Poiana Stampei, Vama și Pojorîta. Cele două proceduri se vor finaliza cu încheierea de contracte multianuale pentru 24 de luni. Valorile estimate ale contractelor totalizează aproximativ 164,5 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene.

